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底特律活塞隊與陣中明星中鋒杜倫（Jalen Duren）之間的受限制自由球員續約僵局，在距離新賽季訓練營僅剩幾天的時刻，再度引發了NBA交易市場的熱烈討論。據美媒《Heavy》記者德維尼（Sean Deveney）報導，杜倫對活塞隊提前以高薪續約奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）感到相當不滿，這是他在球隊提高價碼後仍遲遲不點頭的原因，雙方矛盾這甚至可能促使球隊在近期將他擺上交易檯面。據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，活塞日前以5年1.55億美元（平均年薪3100萬美元）的合約續約·湯普森，將其視為球隊僅次於康寧漢（Cade Cunningham）的二號人物。同時，他的雙胞胎兄弟阿門·湯普森（Amen Thompson）本月稍早也以5年2.08億美元與休士頓火箭隊續約。這兩筆簽約讓遲遲未獲滿意報價的杜倫感到不被尊重。儘管阿門·湯普森是年度最佳防守球員的決選名單人選，但這對雙胞胎上賽季皆未入選全明星賽或年度最佳陣容，而杜倫兩項榮譽皆順利獲得。因此，杜倫堅信憑藉例行賽的殊榮，自己的身價絕對在湯普森兄弟之上。據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，活塞隊目前對杜倫開出的報價為5年2億美元。雖然這已是一筆優渥的合約，但杜倫憑藉入選年度最佳陣容的資格，最高可簽下一份佔據團隊薪資上限30%、總價值達5年2.87億美元的頂薪合約。顯然，活塞隊不願提供這份頂薪，讓杜倫相當氣憤。球隊之所以對杜倫失去部分信心，主因在於他在季後賽對陣奧蘭多魔術隊和克里夫蘭騎士隊時表現糟糕。然而，外界也有聲音指出，獲得高薪續約的奧薩爾·湯普森在進攻端同樣存在極大缺陷，且在球場上的影響力遠不及杜倫。德維尼指出，目前距離10月1日的底線僅剩8天，杜倫必須決定是否要簽下僅有960萬美元的「合格報價」打完這個賽季，並在明年夏天成為不受限制的自由球員。若他選擇此路徑，下個賽季將損失高達2500萬美元的薪水。如果活塞隊認定杜倫鐵了心要走合格報價的路線，他們將有極大的動力在近期將他交易。目前傳出如沙加緬度國王隊、密爾瓦基公鹿隊與布魯克林籃網隊都可能對這位年輕中鋒感興趣。活塞甚至能透過先簽後換的方式，向國王隊或印第安納溜馬隊換回沙波尼斯（Domantas Sabonis）或特納（Myles Turner）等實力派中鋒及選秀資產。這場續約風波最終會如何落幕，預計在10月初就會有明確答案。