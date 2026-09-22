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美股周二（22日）早盤漲跌互見，科技股微幅走揚，那斯達克指數持續創下歷史新高，記憶體族群全面噴出。美股主要指數22日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數小跌38點；那斯達克指數小漲91點，漲幅0.34%，持續創下歷史新高；標普500指數小漲10點；費城半導體指數小漲71點，漲幅0.58%。焦點個股部分，台積電ADR小漲0.3%，昨日表現迅猛的英特爾與AMD則在平盤上下震盪，Arm小漲1%；記憶體族群展現出強勁上漲行情，美光勁揚約3%、SanDisk狂飆7% 、SK海力士ADR漲幅也將近3%。本周最受矚目的是將在華府舉行川習會，美國總統川普（Donald Trump）將於24日為中國國家主席習近平舉辦國宴，預計科技巨頭都將是座上賓，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）和Open AI執行長奧特曼（Sam Altman）等科技界重量級人物皆會出席。