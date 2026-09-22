大樂透第115000090期今（22）日晚間開獎，中秋加碼獎項也同步開出。台彩晚間10點公布派彩結果，本期大樂透1.2億元頭獎未開出，下期頭獎上看1.6億元。但中秋加碼獎項100萬元獎項60組中開出4組，皆為單注中獎，5千元獎項則開出574注。《NOWNEWS今日新聞》整理中秋加碼百萬紅包中獎彩券行一次看。
大樂透中秋加碼活動持續進行，今日100萬獎項開出情形：60組中開出4組，總中獎注數為4注，4組皆為單注中獎，下期剩餘56組。5千元獎項開出574注，剩餘4365注，將於下期（9月25日）繼續加開。
🟡9月22日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
新北市永和區中山路一段201號1樓－成真彩券行
高雄市苓雅區成功一路208號－大興彩券行
台南市東區東聖里中華東路2段41巷64號－百億來彩券行
台中市龍井區忠和里中央路三段93號1樓－新盈彩券行
🟡9月22日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：03、15、26、27、31、34、39、46。
大樂透獎號：14、15、18、30、35、40，特別號10。
49樂合彩：14、15、18、30、35、40。
今彩539：08、13、20、31、34。
39樂合彩：08、13、20、31、34。
3星彩：0、2、3。
4星彩：8、2、8、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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🟡9月22日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
新北市永和區中山路一段201號1樓－成真彩券行
高雄市苓雅區成功一路208號－大興彩券行
台南市東區東聖里中華東路2段41巷64號－百億來彩券行
台中市龍井區忠和里中央路三段93號1樓－新盈彩券行
大樂透中秋加碼獎號：03、15、26、27、31、34、39、46。
大樂透獎號：14、15、18、30、35、40，特別號10。
49樂合彩：14、15、18、30、35、40。
今彩539：08、13、20、31、34。
39樂合彩：08、13、20、31、34。
3星彩：0、2、3。
4星彩：8、2、8、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。