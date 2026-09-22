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洪申翰一返台就討論外流案 勞動部不論身分、動機究責到底

謝宜容停職遭推翻 北高行：未審先判

媒體點名勞動部員工外流 勞動部：違反保密將究責

勞動部發展署北基宜花金馬分署2024年發生員工輕生事件，時任分署長謝宜容遭指涉嫌霸凌，因而被記2大過免職。本月初，台北高等行政法院近期判決撤銷免職，並批勞動部「未審先判」。媒體今（22）日引用勞動部內部調查問卷，再揭露謝宜容霸凌行徑，但匿名問卷、訪談遭外流，也引發內部調查機制信任度危機。勞動部晚間回應，若因爆料洩露個資或隱私，不論投訴者身分、動機為何，勞動部一定協同司法單位追究責任到底。剛結束中國APEC會議，今日返台的洪申翰，也格外重視該起外流事件，晚間下機返回部內與勞動部官員商討，掌握該案處理流程。經過勞動部數小時內部討論，《NOWNEWS》記者詢問相關討論結果，針對外流事件如何調查，以及如何重新建立勞動部與基層公務員信任部分。勞動部晚間回應，有關謝宜容霸凌免職案已經進入訴訟程序，對於一審判決難以贊同，勞動部會依法上訴，力爭到底。勞動部指出，已經說明訪談資料等之重要內容均已摘引在調查報告，而原始資料涉及被訪談人個資或隱私，不應予以公開。如果被訪談人的個資或隱私因為爆料而有洩露情事，「不論投訴者身分、動機為何，勞動部一定協同司法單位追究責任到底。目前將先檢討相關案件流程，審視可能節點，落實保密規定。」2024年11月，勞動部發生公務員輕生事件，勞動部當時由部長何佩珊公布調查報告，內文提到謝宜容是對同仁工作上要求「目的良善」，隨後又稱將對謝宜容記2大過、予以停職，勞發署長蔡孟良則記1大過、調離主管職。接任的勞動部長洪申翰上任後重啟調查，公布謝宜容曾經退回修改活動簡報高達45次，要求同仁在工作時間一起集合在走廊跑步，認為吳員也確實面臨霸凌，最終對於吳員輕生，「可認定其輕生與工作遭遇有關聯。」但據北高行判決，當時何佩珊在勞發署考績委員會未討論決議之前，就記謝宜容2大過免職，形同未審先判，因此決定撤銷免職處分，勞動部可上訴。換言之，並非針對謝宜容是否涉及霸凌，以及霸凌是否與吳姓員工死因有直接關聯，而是何佩珊裁決缺乏相關行政程序。然而，《鏡週刊》今日報導，則是透過勞動部員工爆料，掌握到當年所進行的205份匿名問卷及訪談紀錄，並再度揭露，包含謝宜容自稱職等如皇帝、衛生紙沒摺好辱罵下屬，或是導致同事掛身心科等言論。即便相關報導再度加深社會對謝宜容霸凌案的憤慨，但勞動部當初收集員工訪談以釐清霸凌真相，本應只限內部及司法調查使用，如今資料外洩，嚴重違背保密承諾。若經由訪談紀錄回推出訪談員工，不但讓勞動部當初所承諾的匿名調查失去依據，導致未來類似調查失去信任基礎，更可能導致同意當吹哨者談論謝宜容行徑的公務員，遭受秋後算帳。對此，勞動部下午也證實，報導相關內容是勞動部長洪申翰上任後，針對霸凌案所進行的第二次調查，原始資料因涉被訪談人個資及隱私等並未公開，但也強調「權責機關如監察院或檢調辦案所需等，依法提供全卷。」對於匿名問卷、訪談資料遭翻攝外流，勞動部直言，這些涉及「訪談人之個資及隱私資料，不宜公開」，若經證明，是勞動部人員違反保密規定所致，亦將追究責任。