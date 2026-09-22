中華職棒37年下半季戰況白熱化，中信兄弟今（22）日在延長賽9：8險勝富邦悍將，樂天桃猿以6：5擊退台鋼雄鷹，味全龍以13：1輕取統一7-ELEVEn獅。兄弟此役贏下重要的一勝，不僅拉出一波8連勝，也穩坐下半季龍頭，9月24日將與桃猿展開「天王山」之戰，若贏球將點亮下半季封王魔術數字M6。
兄弟延長賽氣走悍將 桃猿1分差險勝雄鷹
桃猿今日在主場迎戰雄鷹，雖然2局上被先馳得點，但2局下馬上展開反擊，馬傑森、林承飛「背靠背」開轟後逆轉局，隨後再5隻串聯安打換回3分，以5：1領先。雄鷹永田颯太郎、王柏融雖然在3局上、9局上都敲出2分砲，仍無法改變戰局，最終桃猿以6：5險勝。
近期拉出7連勝的兄弟，今日作客新莊球場踢館悍將，前8局兄弟以8：6領先，但9局下遭到悍將反撲，雙方打完正規9局形成8：8平手。延長賽10局上張仁瑋擊出高飛犧牲打，10局下兄弟守住滿壘危機，終場就以9：8險勝悍將，收下暌違4年的8連勝，亦是平野惠一執教後的新紀錄。
近期吞下2連敗的龍隊，今日南下亞太球場交手獅隊，前2局就打爆獅隊先發投手江少慶，一舉攻下7分奠定勝基，投手群則是聯手壓制獅隊打線，鋼龍主投5局失1分，趙璟榮、陳禹勳、李超、林子昱無失分，終場就以13：1輕取獅隊，終止2連敗。
兄弟下一戰交手桃猿 力拚點亮下半季M6
兄弟此役贏球，奪下本季第31勝，不僅穩坐下半季龍頭，與排名第2的桃猿仍維持2.5場勝差，9月24日雙方將進行「天王山」之戰，若兄弟能夠贏球，就能點亮下半季封王魔術數字M6。全年戰績方面，悍將與獅隊皆在今日輸球，悍將仍排名第2，以半場勝差領先獅隊。
明日6隊皆是休兵日，9月24日恢復三地開打，悍將與雄鷹在大巨蛋展開2連戰，兄弟與桃猿在桃園球場點燃「天王山」2連戰，獅隊與龍隊持續在亞太球場進行2連戰。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月22日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月22日賽後）：
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桃猿今日在主場迎戰雄鷹，雖然2局上被先馳得點，但2局下馬上展開反擊，馬傑森、林承飛「背靠背」開轟後逆轉局，隨後再5隻串聯安打換回3分，以5：1領先。雄鷹永田颯太郎、王柏融雖然在3局上、9局上都敲出2分砲，仍無法改變戰局，最終桃猿以6：5險勝。
近期拉出7連勝的兄弟，今日作客新莊球場踢館悍將，前8局兄弟以8：6領先，但9局下遭到悍將反撲，雙方打完正規9局形成8：8平手。延長賽10局上張仁瑋擊出高飛犧牲打，10局下兄弟守住滿壘危機，終場就以9：8險勝悍將，收下暌違4年的8連勝，亦是平野惠一執教後的新紀錄。
近期吞下2連敗的龍隊，今日南下亞太球場交手獅隊，前2局就打爆獅隊先發投手江少慶，一舉攻下7分奠定勝基，投手群則是聯手壓制獅隊打線，鋼龍主投5局失1分，趙璟榮、陳禹勳、李超、林子昱無失分，終場就以13：1輕取獅隊，終止2連敗。
兄弟下一戰交手桃猿 力拚點亮下半季M6
兄弟此役贏球，奪下本季第31勝，不僅穩坐下半季龍頭，與排名第2的桃猿仍維持2.5場勝差，9月24日雙方將進行「天王山」之戰，若兄弟能夠贏球，就能點亮下半季封王魔術數字M6。全年戰績方面，悍將與獅隊皆在今日輸球，悍將仍排名第2，以半場勝差領先獅隊。
明日6隊皆是休兵日，9月24日恢復三地開打，悍將與雄鷹在大巨蛋展開2連戰，兄弟與桃猿在桃園球場點燃「天王山」2連戰，獅隊與龍隊持續在亞太球場進行2連戰。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月22日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|52
|31-21-0
|0.596
|-
|2
|樂天桃猿
|49
|27-22-0
|0.551
|2.5
|3
|統一獅
|51
|26-25-0
|0.510
|4.5
|4
|味全龍
|50
|24-26-0
|0.480
|6
|5
|富邦悍將
|50
|22-28-0
|0.440
|8
|6
|台鋼雄鷹
|50
|21-29-0
|0.420
|9
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|110
|63-47-0
|0.573
|-
|2
|富邦悍將
|110
|56-54-0
|0.509
|7
|3
|統一獅
|110
|55-54-1
|0.505
|7.5
|4
|樂天桃猿
|109
|51-56-1
|0.477
|10.5
|5
|台鋼雄鷹
|110
|51-58-2
|0.468
|11.5
|5
|中信兄弟
|111
|51-58-2
|0.468
|11.5