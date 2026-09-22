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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月22日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 52 31-21-0 0.596 - 2 樂天桃猿 49 27-22-0 0.551 2.5 3 統一獅 51 26-25-0 0.510 4.5 4 味全龍 50 24-26-0 0.480 6 5 富邦悍將 50 22-28-0 0.440 8 6 台鋼雄鷹 50 21-29-0 0.420 9

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月22日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 110 63-47-0 0.573 - 2 富邦悍將 110 56-54-0 0.509 7 3 統一獅 110 55-54-1 0.505 7.5 4 樂天桃猿 109 51-56-1 0.477 10.5 5 台鋼雄鷹 110 51-58-2 0.468 11.5 5 中信兄弟 111 51-58-2 0.468 11.5

中華職棒37年下半季戰況白熱化，中信兄弟今（22）日在延長賽9：8險勝富邦悍將，樂天桃猿以6：5擊退台鋼雄鷹，味全龍以13：1輕取統一7-ELEVEn獅。兄弟此役贏下重要的一勝，不僅拉出一波8連勝，也穩坐下半季龍頭，9月24日將與桃猿展開「天王山」之戰，若贏球將點亮下半季封王魔術數字M6。桃猿今日在主場迎戰雄鷹，雖然2局上被先馳得點，但2局下馬上展開反擊，馬傑森、林承飛「背靠背」開轟後逆轉局，隨後再5隻串聯安打換回3分，以5：1領先。雄鷹永田颯太郎、王柏融雖然在3局上、9局上都敲出2分砲，仍無法改變戰局，最終桃猿以6：5險勝。近期拉出7連勝的兄弟，今日作客新莊球場踢館悍將，前8局兄弟以8：6領先，但9局下遭到悍將反撲，雙方打完正規9局形成8：8平手。延長賽10局上張仁瑋擊出高飛犧牲打，10局下兄弟守住滿壘危機，終場就以9：8險勝悍將，收下暌違4年的8連勝，亦是平野惠一執教後的新紀錄。近期吞下2連敗的龍隊，今日南下亞太球場交手獅隊，前2局就打爆獅隊先發投手江少慶，一舉攻下7分奠定勝基，投手群則是聯手壓制獅隊打線，鋼龍主投5局失1分，趙璟榮、陳禹勳、李超、林子昱無失分，終場就以13：1輕取獅隊，終止2連敗。兄弟此役贏球，奪下本季第31勝，不僅穩坐下半季龍頭，與排名第2的桃猿仍維持2.5場勝差，9月24日雙方將進行「天王山」之戰，若兄弟能夠贏球，就能點亮下半季封王魔術數字M6。全年戰績方面，悍將與獅隊皆在今日輸球，悍將仍排名第2，以半場勝差領先獅隊。明日6隊皆是休兵日，9月24日恢復三地開打，悍將與雄鷹在大巨蛋展開2連戰，兄弟與桃猿在桃園球場點燃「天王山」2連戰，獅隊與龍隊持續在亞太球場進行2連戰。