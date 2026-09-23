我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃（右圖）8月底在大巨蛋跳SJ金曲串燒舞蹈，圭賢全程張大嘴觀賞。（圖／籃籃IG＠lan0716）

▲見到籃籃大跳SJ的金曲串燒舞蹈，圭賢（下圖）開心到嘴巴合不起來。（圖／규현 KYUHYUN YouTube）

「樂天應猿團」推進隊長籃籃（籃靖玟）8月底在台北大巨蛋大跳韓國天團Super Junior（SJ）的金曲串燒舞蹈，擔任開球及賽後演唱嘉賓的成員圭賢在現場看得目瞪口呆，近日更把籃籃演出的片段剪進自己的YouTube影片中，並以感性的口吻大呼：「此刻我是世界上最幸福的人！」日前，圭賢在個人官方YouTube釋出最新Vlog，內容是8月30日來台北大巨蛋參加樂天桃猿主題日的活動，片中他坐在觀眾席關注賽事，館內突然播放SJ的串燒歌曲，聽到自己的歌在大巨蛋繚繞，圭賢相當欣喜，沒想到，接著又看到籃籃與舞者大跳SJ歌曲的舞蹈。對此，圭賢張大嘴巴興奮地說：「他們跳了我們所有的舞蹈，甚至在比賽進行中準備了驚喜表演！哇哈哈哈哈！此刻我是世界上最幸福的人！謝謝！真的非常感謝！」身為E.L.F.（SJ粉絲名）的籃籃也在影片下留言：「超級開心！一定要再來啊！」並附上5個痛哭流涕的表情符號。對於籃籃的演出被偶像圭賢收錄在Vlog，網友紛紛表示：「籃籃上Kyu TV了」、「圭賢真的很滿意籃籃的表演，每次看完籃籃的表演，都跟圭賢感觸一樣，此刻我是世界上最幸福的人」、「歡迎圭賢再來Rakuten Monkeys，也很謝謝你喜歡籃籃(LAN LAN)的表演！」