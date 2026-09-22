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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（22）日以1：13慘敗味全龍，在9局上獅隊推出43歲老將陳鏞基登板投球，後援0.1局無失分，最快球速103公里，陳鏞基以43歲71天成為中職史上第3年長的初登板投手。獅隊總教練林岳平刻意在陳鏞基抓下1個出局數後換投，讓他在全場球迷的歡呼聲中退場，接替登板的同樣是野手林祖傑，後援0.2局無失分，最快球速128公里。獅隊開賽就遭到龍隊狙擊，先發投手江少慶僅投1.1局就狂失7分退場，第3任投手鄭澔中繼1.2局失掉4分，獅隊前8局打完就以1：13大幅度落後。9局上獅隊總教練林岳平決定派出本季將高掛球鞋的43歲老將陳鏞基登板投球。陳鏞基登板後卻被張祐銘、王順和連續敲安攻佔一、二壘，隨後他讓陳思仲擊出中外野飛球，抓下第1個出局數。此時獅隊決定換投，陳鏞基在全場球迷的掌聲中退場，接替陳鏞基投球的仍是野手林祖傑，並順利解決劉俊緯、蔣少宏，讓獅隊留下殘壘。陳鏞基今日以43歲71天成為中職史上第3年長的初登板投手，前2人分別是馬力龍44歲75天以及高國慶43歲279天。此役陳鏞基主投0.1局無失分，用10顆球，被敲出2安，最快球速103公里。林祖傑則是後援0.2局無失分，最快球速128公里。