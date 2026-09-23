2026秋分節氣今（23）日到來！民俗專家楊登嵙就表示，今年的秋分將在今天上午8時6分登場，此時太陽直射赤道，全球晝夜時間接近相等，秋分過後，北半球逐漸進入晝短夜長，氣溫也會開始下降。《NOWNEWS》也特別整理秋分相關資訊，包括生肖屬兔、蛇、雞、牛的人，健康方面較容易受到過度勞累影響；秋分禁忌、秋分運勢以及開運方法等，帶讀者一文看懂秋分節氣！
秋分是什麼？北半球夜晚時間將開始變長
「秋分」是二十四節氣中的第十六個節氣，通常落在每年國曆9月22日至24日之間，今年是9月23日，在這一天，太陽直射赤道，全球24小時的晝夜平分，各為12小時，過了這一天之後，北半球的白天就會越來越短、夜晚越來越長，台灣因為處在北半球，所以夜晚將會越來越長囉！
秋分節氣4生肖注意身體健康：容易過勞
命理師楊登嵙特別點名，2026年秋分後這半個月，生肖屬兔、蛇、雞、牛的人，健康方面較容易受到過度勞累影響，可能出現神經緊張、失眠多夢或小病痛等狀況。他建議這4生肖近期不要把行程排得太滿，適度休息、放鬆，也可搭配適量運動，讓身心維持穩定。
秋分節氣4大禁忌不要犯：搬家、冰冷食材少吃
命理師小孟老師透露，秋分節氣有4大禁忌，包括「不宜穿露背裝」，隨氣溫降低，穿過度裸露衣服容易造成身體受寒，容易著涼；「不建議安排搬家入厝、結婚宴客等重要活動」，因為秋分在民俗上有諸事不順的說法；「注意居家用火」，秋分有火字，民俗上認為此時更要留意火災問題；「少吃冰冷食材」，秋分過後陽氣逐漸衰退，民俗觀點認為不宜吃過於冰冷的食物，以免體質偏寒，進而影響睡眠或造成腸胃不適。
秋分節氣運勢最旺3生肖：秋分前後迎來財運機會
小孟塔羅雲蔚老師針對秋分期間的運勢進行分析，點名蛇、牛、馬3個生肖在秋分前後特別容易迎來財運機會，無論是加薪、獎金、副業收入或投資回報，都可能在這段節氣期間出現相關契機。
第三名屬蛇者，秋分前後比較值得注意的是「走出去」之後遇到的機會，這類收入未必一開始就很大，卻有機會慢慢發展。尤其原本正在尋找副業、接案或想增加收入來源的人，更適合多接觸外界資訊；第二名屬牛者，先前花時間累積的成果，較容易在這段時間看到回報，如果近期正在等待工作上的結果、洽談合作或處理一項長期計畫，可以特別留意對方的新回覆。
最後是冠軍屬馬者，容易出現一些平常沒有預期的收入機會，這筆錢不一定來自固定薪水，也可能是臨時接到的工作、朋友介紹的案子、額外獎金，甚至是過去投入的事情開始有回收，對正在經營副業的人來說，這段時間尤其值得留意。
秋分節氣最新開運方法：整理錢包、整理辦公桌
命理師柯柏成建議，秋分上午第一件事可以先「整理辦公室桌面」，同時整頓心緒，接著在整潔的工作環境下，運用秋分節氣帶來的行動力，將拖延已久、只剩最後一步的待辦事項完成並收尾，秋分具有「迎接收成」的象徵，趁著節氣，把手邊該完成的事情告一段落，把繁瑣雜亂的事情妥善收尾，年末才能順利收成。
另外也可以「整理錢包」，柯柏成說，秋分當天可以清理錢包，將過期發票、無用收據、不需要的名片分類清理掉，能重新檢視財務狀況，讓金錢流向更清晰，避免未來不必要的開銷支出，讓年尾能夠順利的繼續迎來正財。
最後則是在秋分入夜後，柯柏成建議可以參考古人秋分祭月，「準備一杯清茶、當季水果祭拜，向神明祈願」，若平時沒有祭拜習慣，不妨安靜回想今年截至目前為止，曾經幫助過自己的人，主動傳訊息向對方表達感謝，進而延續良好的機緣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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「秋分」是二十四節氣中的第十六個節氣，通常落在每年國曆9月22日至24日之間，今年是9月23日，在這一天，太陽直射赤道，全球24小時的晝夜平分，各為12小時，過了這一天之後，北半球的白天就會越來越短、夜晚越來越長，台灣因為處在北半球，所以夜晚將會越來越長囉！
命理師楊登嵙特別點名，2026年秋分後這半個月，生肖屬兔、蛇、雞、牛的人，健康方面較容易受到過度勞累影響，可能出現神經緊張、失眠多夢或小病痛等狀況。他建議這4生肖近期不要把行程排得太滿，適度休息、放鬆，也可搭配適量運動，讓身心維持穩定。
秋分節氣4大禁忌不要犯：搬家、冰冷食材少吃
命理師小孟老師透露，秋分節氣有4大禁忌，包括「不宜穿露背裝」，隨氣溫降低，穿過度裸露衣服容易造成身體受寒，容易著涼；「不建議安排搬家入厝、結婚宴客等重要活動」，因為秋分在民俗上有諸事不順的說法；「注意居家用火」，秋分有火字，民俗上認為此時更要留意火災問題；「少吃冰冷食材」，秋分過後陽氣逐漸衰退，民俗觀點認為不宜吃過於冰冷的食物，以免體質偏寒，進而影響睡眠或造成腸胃不適。
秋分節氣運勢最旺3生肖：秋分前後迎來財運機會
小孟塔羅雲蔚老師針對秋分期間的運勢進行分析，點名蛇、牛、馬3個生肖在秋分前後特別容易迎來財運機會，無論是加薪、獎金、副業收入或投資回報，都可能在這段節氣期間出現相關契機。
第三名屬蛇者，秋分前後比較值得注意的是「走出去」之後遇到的機會，這類收入未必一開始就很大，卻有機會慢慢發展。尤其原本正在尋找副業、接案或想增加收入來源的人，更適合多接觸外界資訊；第二名屬牛者，先前花時間累積的成果，較容易在這段時間看到回報，如果近期正在等待工作上的結果、洽談合作或處理一項長期計畫，可以特別留意對方的新回覆。
最後是冠軍屬馬者，容易出現一些平常沒有預期的收入機會，這筆錢不一定來自固定薪水，也可能是臨時接到的工作、朋友介紹的案子、額外獎金，甚至是過去投入的事情開始有回收，對正在經營副業的人來說，這段時間尤其值得留意。
命理師柯柏成建議，秋分上午第一件事可以先「整理辦公室桌面」，同時整頓心緒，接著在整潔的工作環境下，運用秋分節氣帶來的行動力，將拖延已久、只剩最後一步的待辦事項完成並收尾，秋分具有「迎接收成」的象徵，趁著節氣，把手邊該完成的事情告一段落，把繁瑣雜亂的事情妥善收尾，年末才能順利收成。
另外也可以「整理錢包」，柯柏成說，秋分當天可以清理錢包，將過期發票、無用收據、不需要的名片分類清理掉，能重新檢視財務狀況，讓金錢流向更清晰，避免未來不必要的開銷支出，讓年尾能夠順利的繼續迎來正財。
最後則是在秋分入夜後，柯柏成建議可以參考古人秋分祭月，「準備一杯清茶、當季水果祭拜，向神明祈願」，若平時沒有祭拜習慣，不妨安靜回想今年截至目前為止，曾經幫助過自己的人，主動傳訊息向對方表達感謝，進而延續良好的機緣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。