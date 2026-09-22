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川普預告伊朗戰爭下一個關鍵日期 在美國期中選舉後

川普宣布更名人工智慧 改為超級智慧

第81屆聯合國大會一般性辯論於美東時間22日登場，美國總統川普週二在聯合國大會發言，談及伊朗問題、格陵蘭安全問題以及人工智慧議題，他當場宣布要將人工智慧改名為「超級智慧」。根據福斯新聞與美聯社報導，川普週二於聯合國大會向各國領袖直接談及伊朗問題，「透過與在座許多國家的合作，我們正解決數十年來棘手的挑戰，清理多年來未能完成的案件，且成果顯著」，他當場點名伊朗是最大的恐怖主義贊助者，大肆屠殺並散播混亂至中東地區乃至於全球，「從我踏入政壇的第一天起，我的立場始終如一：我絕不允許伊朗擁有核子武器。」川普表示，伊朗政權拒絕了他先前提出終止核計畫及停止支持恐怖主義，換取全面經濟合作的提議，犯下大錯。針對與伊朗的戰爭時，他有一個「重大決定」要做。他提到，「我們是要與伊朗達成協議，讓他們得以重建並創造一個比以往更偉大的國家，也許是中東甚至全世界最偉大的國家之一？還是我要徹底摧毀伊斯蘭共和國，迅速解決，永遠不給他們再次殺戮和毀滅他國及人民的機會？」川普又說，「還是我要把他們推入地獄，讓他們毫無生路、對未來或世代傳承不抱希望？但我相信我們會在期中選舉後立即達成協議，因為對他們來說，不這麼做根本毫無道理」；川普補充說「他們正觀望我在期中選舉的表現。但他們沒意識到的是，我根本沒有要參選。我先前已經參選過，並以壓倒性優勢獲勝」；川普強調自己根本沒在理會選舉因素，唯一關心的，就是伊朗絕不能擁有核武。對於美國軍方因伊朗戰爭而面臨先進武器短缺的質疑，川普也當場反駁，川普說，「我們擁有的彈藥比我們所能想像的還要多，而且我們的彈藥生產規模也達到了前所未有的水準。」談及此次聯合國大會另一倍受關注的人工智慧議題，川普表示他將正式更改人工智慧（AI）的名稱，並稱現有的名稱讓這項技術聽起來像是在「造假」。川普提到，「人工」（Artificial）這個詞讓智慧顯得不真實，聽起來假假的，但它根本不假，實際上非常驚人。目前尚不清楚是否已簽署正式行政命令來執行這項變更，但這可能意味著川普本週頒布的「人工智慧部隊」（AI Force），恐將隨之更名為「超級智慧部隊」（SI Force）。川普宣布自即刻起，美國政府文件將會更正，使用更加精準的術語「超級」（Super）來取代「人工」，改稱「超級智慧」（Super Intelligence）。