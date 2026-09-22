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中華職棒中信兄弟今（22）日在延長賽以9：8氣走富邦悍將，暌違4年再度豪取8連勝，也是平野惠一執教首次8連勝。賽後平野坦言，沒有特別的感覺，全都是選手的功勞，平野指出，上半季球隊太容易被擊倒，站起來的速度比較慢，但下半季是馬上起身，並非一下就被擊沈，「我有感受到大家想把結果、成績、比賽都拿下來的強烈心態。」就兄弟在上、下半季「先被得分」、「1分差」、「延長賽」的戰績都有明顯進步，顯示下半季韌性十足。賽前7連勝的兄弟，此役前4局3分落後，5局上兄弟把握對手守備失誤，高宇杰一棒逆轉戰局，未料9局下呂彥青救援失敗，遭到悍將追平。10局上兄弟靠著高飛犧牲打攻下寶貴致勝分，10局下蔡齊哲守住滿壘危機，兄弟最終以9：8險勝，奪下相隔4年的8連勝，亦是平野惠一掌兵符以來，首度拿下8連勝。對於執教生涯首度拿下8連勝，平野賽後表示，「都是多虧了選手。我每天做的事情都一樣。」平野指出，球隊無論戰績好壞，氣氛一直都很活潑，「不會很陰沉，反而我都叫大家專注。」兄弟在今年上、下半季儼然成了不同球隊，平野指出，上半季選手有不甘心的失敗，「我有感受到大家想把結果、成績、比賽都拿下來的強烈心態。」兄弟在今年上半季33場先被得分，戰績是8勝25敗、1分差戰績5勝7敗、延長賽戰績0勝3敗1和。下半季27場先被得分，戰績是11勝16敗，1分差戰績9勝5敗、延長賽戰績4勝1敗，從這3項數據顯示，兄弟下半季韌性十足。此外，兄弟這一波8連勝，近5場都是處於先被得分的劣勢，再靠著關鍵一擊逆轉戰局。平野坦言，上半季球隊確實被打倒，站起來的速度也比較慢，「現在大家是倒了就馬上起身，不是一下就被擊倒。」他也指出，「棒球本來就是容易失敗運動，當一個人失敗的時，其他隊友一起彌補，這也是連勝的原因之一。」但平野坦言，自己對8連勝真的沒有太多感覺，「上半季真的充滿許多懊悔，每場都讓自己更好、更強。」