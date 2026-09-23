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今天天氣：全台多雲到晴 入夜水氣增加

▲未來一周包括中秋連假，全台多雲到晴，但下周開工後，東方海域可能會有颱風接近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：北台灣有陣雨 午後山區注意對流

▲未來一周日夜溫差稍大，不過整體氣溫都算舒適偏熱，中秋連假適合出遊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：舒力基颱風將生成 路徑有威脅

▲舒力基颱風生成後，路徑會先往西移動，周六、周日則會移動到台灣東南方海面。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD29今（23）有機會增強為今年第25號颱風「舒力基」，中秋連假期間有機會升級中颱、甚至挑戰強颱，周末（9月26日至9月27日）將移動至台灣東南方海面，後續不排除登陸台灣，實際影響恐落在下周二（9月29日）開工日起，氣象署也不排除發布警報。9月23日今天的天氣，白天各地持續為多雲到晴的天氣，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部、其他山區有零星短暫陣雨，溫度方面，基隆及東半部白天高溫約29到31度，西半部可達31至33度，局部內陸地區會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，外出建議做好防曬並多補充水分。在低溫方面，夜晚清晨稍涼，北部及宜花22至24度，其他地區25至27度；而從晚上起，隨著環境偏東北風帶進來的水氣增加，大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，在這些地方晚上外出建議攜帶雨具備用。宜蘭、花東北部、竹苗、雲嘉南、高屏、馬祖、澎湖、金門中部環境部提及，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。9月24日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部及其他山區有零星短暫陣雨，不過迎風面水氣稍多，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有局部短暫陣雨，大臺北、花東及恆春半島有零星短暫陣雨。氣象署提及，熱帶性低氣壓TD29，最快今天白天增強為輕度颱風舒力基，路徑會先往西移動，中秋連假期間有機會升級為中度颱風，甚至挑戰強颱，周六、周日則會移動到台灣東南方海面，後續可能從台灣東邊海面北上或接近台灣。鄭傑仁說明，舒力基颱風可能靠近台灣，但中秋連假天氣並不受影響，主要影響可能落在下周二開工日起，實際影響還有待路徑更明確，主要觀察未來幾天「高壓強度變化」，氣象署也不排除發布警報，甚至部分模式預測登陸台灣的可能。