2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目預賽持續進行，中華隊前役以15：0扣倒泰國隊，取得本屆亞運首勝。今（23）日台灣時間晚間17點30分，中華隊於豊橋市民球場與香港隊進行預賽最後一戰，中華隊推出效力於台灣電力的26歲右投郭子銓先發。《NOWNEWS今日新聞》為您整理名古屋亞運棒球項目「賽程、先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍中華隊賽程
📍名古屋亞運棒球預賽排名
📍中華隊vs香港隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs香港隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
⚾名古屋亞運中華隊賽程：
⚾名古屋亞運棒球預賽排名
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs香港隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 香港隊
比賽時間：9月22日17：30（台灣時間）
比賽場地：豊橋市民球場
先發投手：中華隊（郭子銓，台灣電力）vs香港隊（尚未公布）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
A組：日本、中國、菲律賓、巴勒斯坦
B組：台灣、韓國、香港、泰國
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
🚩晉級規則：預賽取分組前2名晉級複賽，複賽再取前2名進行金牌戰，後2名進行銅牌戰
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs香港隊戰局分析
🚩台電右投郭子銓先發：預賽最終戰，中華隊推出26歲台電右投郭子銓先發。郭子銓畢業於麥寮高中、台灣體大，2022年加入台電棒球隊，最快球速145公里，曾在2023年以防禦率1.42奪下爆米花聯盟投手獎。
🚩雙方實力有差距仍不可大意：即便台、港棒球實力有差距，中華隊仍不可大意，香港隊前役交手韓國隊，直到第7局才被扣倒，代表仍有不錯的球底，中華隊曾在杭州亞運與香港交手，當時以15：0提前6局扣倒。
🚩複賽前最後一戰：與香港隊之戰是中華隊本屆預賽最終戰，也是在複賽前的最後調整機會，若打線能延續對泰國隊的狀態，贏球並不是太大問題，也可以讓教練團多保留幾位投手到複賽使用。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs香港隊陣容
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍香港隊名單：（總教練：區學良）
投手：李浩誌、陳卓希、洪泓澤、莫竣棓、梁家豪、曾健南、郭靖、方溍希、黃睿鋒、鄭宇軒
捕手：陳卓喬、林澧謙、譚浩賢
內野手：馬翰文、馮安生、鄭鎧霆、李朗晴 、胡子彤、陳思宇翁浚暐
外野手：莫竣林、徐澤培、溫子賢、吳有朋
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中華隊賽程
📍名古屋亞運棒球預賽排名
📍中華隊vs香港隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs香港隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
|日期
|時間（台灣時間）
|對戰
|場地
|9月21日
|17：30
|中華隊 0：5 韓國
|岡崎中央球場
|9月22日
|11：00
|中華隊 15：0 泰國
|豊橋市民球場
|9月23日
|17：30
|中華隊 vs 香港
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|B1 vs A1
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|B2 vs A2
|岡崎中央球場
|9月26日
|17：30
|B1 vs A2
|豊橋市民球場
|9月26日
|17：30
|A1 vs B2
|岡崎中央球場
|9月27日
|11：00
|銅牌戰
|岡崎中央球場
|9月27日
|17：30
|金牌戰
|豊橋市民球場
|A組排名
|球隊
|戰績
|預賽結果
|1
|日本
|2勝0敗
|-
|2
|中國
|1勝1敗
|-
|3
|菲律賓
|1勝1敗
|-
|4
|巴勒斯坦
|0勝2敗
|-
|B組排名
|球隊
|戰績
|預賽結果
|1
|韓國
|2勝0敗
|-
|2
|台灣
|1勝1敗
|-
|3
|泰國
|1勝1敗
|-
|4
|香港
|0勝2敗
|-
對戰組合：中華隊 vs 香港隊
比賽時間：9月22日17：30（台灣時間）
比賽場地：豊橋市民球場
先發投手：中華隊（郭子銓，台灣電力）vs香港隊（尚未公布）
A組：日本、中國、菲律賓、巴勒斯坦
B組：台灣、韓國、香港、泰國
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
🚩晉級規則：預賽取分組前2名晉級複賽，複賽再取前2名進行金牌戰，後2名進行銅牌戰
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs香港隊戰局分析
🚩台電右投郭子銓先發：預賽最終戰，中華隊推出26歲台電右投郭子銓先發。郭子銓畢業於麥寮高中、台灣體大，2022年加入台電棒球隊，最快球速145公里，曾在2023年以防禦率1.42奪下爆米花聯盟投手獎。
🚩雙方實力有差距仍不可大意：即便台、港棒球實力有差距，中華隊仍不可大意，香港隊前役交手韓國隊，直到第7局才被扣倒，代表仍有不錯的球底，中華隊曾在杭州亞運與香港交手，當時以15：0提前6局扣倒。
🚩複賽前最後一戰：與香港隊之戰是中華隊本屆預賽最終戰，也是在複賽前的最後調整機會，若打線能延續對泰國隊的狀態，贏球並不是太大問題，也可以讓教練團多保留幾位投手到複賽使用。
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍香港隊名單：（總教練：區學良）
投手：李浩誌、陳卓希、洪泓澤、莫竣棓、梁家豪、曾健南、郭靖、方溍希、黃睿鋒、鄭宇軒
捕手：陳卓喬、林澧謙、譚浩賢
內野手：馬翰文、馮安生、鄭鎧霆、李朗晴 、胡子彤、陳思宇翁浚暐
外野手：莫竣林、徐澤培、溫子賢、吳有朋
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
|收看管道
|適用平台/頻道
|支援裝置與說明
|方案與轉播備註
|電視頻道
|中華電信MOD
|電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道）
|適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。
|東森電視
|有線電視頻道
|已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。
|線上與行動平台
|ELTA.tv
|手機、平板、電腦（支援多螢觀看）
|列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠）
|Hami Video
|手機、平板、電腦（支援多螢觀看）
|可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。
更多「名古屋亞運」相關新聞。