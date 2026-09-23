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▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊前役以15：0提前6局扣倒泰國隊。（圖／中華奧會提供）

⚾名古屋亞運中華隊賽程：

日期 時間（台灣時間） 對戰 場地 9月21日 17：30 中華隊 0：5 韓國 岡崎中央球場 9月22日 11：00 中華隊 15：0 泰國 豊橋市民球場 9月23日 17：30 中華隊 vs 香港 豊橋市民球場 9月25日 17：30 B1 vs A1 豊橋市民球場 9月25日 17：30 B2 vs A2 岡崎中央球場 9月26日 17：30 B1 vs A2 豊橋市民球場 9月26日 17：30 A1 vs B2 岡崎中央球場 9月27日 11：00 銅牌戰 岡崎中央球場 9月27日 17：30 金牌戰 豊橋市民球場

⚾名古屋亞運棒球預賽排名

A組排名 球隊 戰績 預賽結果 1 日本 2勝0敗 - 2 中國 1勝1敗 - 3 菲律賓 1勝1敗 - 4 巴勒斯坦 0勝2敗 -

B組排名 球隊 戰績 預賽結果 1 韓國 2勝0敗 - 2 台灣 1勝1敗 - 3 泰國 1勝1敗 - 4 香港 0勝2敗 -

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs香港隊基本資訊

▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊今日交手香港隊，推出26歲台電投手郭子銓先發。（圖／中華棒協提供）

⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則

⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比

⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs香港隊戰局分析

▲2026年名古屋亞運，中華隊在前進複賽前，將與香港隊進行預賽最終戰，也是最後的調整機會。（圖／中華奧會提供）

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs香港隊陣容

⚾名古屋亞運棒球要去哪看？

收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。 ▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）



2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目預賽持續進行，中華隊前役以15：0扣倒泰國隊，取得本屆亞運首勝。今（23）日台灣時間晚間17點30分，中華隊於豊橋市民球場與香港隊進行預賽最後一戰，中華隊推出效力於台灣電力的26歲右投郭子銓先發對戰組合：中華隊 vs 香港隊比賽時間：9月22日17：30（台灣時間）比賽場地：豊橋市民球場先發投手：中華隊（郭子銓，台灣電力）vs香港隊（尚未公布）A組：日本、中國、菲律賓、巴勒斯坦B組：台灣、韓國、香港、泰國🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制🚩晉級規則：預賽取分組前2名晉級複賽，複賽再取前2名進行金牌戰，後2名進行銅牌戰韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）日本：1金（1994）中華隊：1金（2006）自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。預賽最終戰，中華隊推出26歲台電右投郭子銓先發。郭子銓畢業於麥寮高中、台灣體大，2022年加入台電棒球隊，最快球速145公里，曾在2023年以防禦率1.42奪下爆米花聯盟投手獎。即便台、港棒球實力有差距，中華隊仍不可大意，香港隊前役交手韓國隊，直到第7局才被扣倒，代表仍有不錯的球底，中華隊曾在杭州亞運與香港交手，當時以15：0提前6局扣倒。與香港隊之戰是中華隊本屆預賽最終戰，也是在複賽前的最後調整機會，若打線能延續對泰國隊的狀態，贏球並不是太大問題，也可以讓教練團多保留幾位投手到複賽使用。投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）投手：李浩誌、陳卓希、洪泓澤、莫竣棓、梁家豪、曾健南、郭靖、方溍希、黃睿鋒、鄭宇軒捕手：陳卓喬、林澧謙、譚浩賢內野手：馬翰文、馮安生、鄭鎧霆、李朗晴 、胡子彤、陳思宇翁浚暐外野手：莫竣林、徐澤培、溫子賢、吳有朋