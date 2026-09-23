2026年名古屋亞運持續熱戰，開幕式後第3天賽程，中華隊多線出發，空手道項目大有斬獲，女團型、男子84公斤級鍾孟宇各收下1面銅牌，劉昌閔也在南拳全能項目傳來捷報，摘下一面銅牌，中華隊單日進帳3面銅牌，總計1金3銀5銅、總獎牌9面，但因無金牌入袋，排名從昨日的第7下滑至第10，中國則再度發威，單日豪取9面金牌，目前32金13銀8銅，總獎牌53面遙遙領先各國。
空手道單日2銅 劉昌閔武術南拳也奪銅
中華隊此日多達12個項目出戰，其中空手道會是指標奪牌項目，最先上場的女團型簡慧萱、田欣兒、洪芷暄，被認為有機會爭金，可惜4強就遇到上屆金牌越南，最終含恨吞敗，最終5：0擊敗尼泊爾收下一面銅牌，接續上場的鍾孟宇，則出征新量級84公斤級，靠規則「先取」獲勝，中華隊再收下1面銅牌，空手道目前3銅在手，表現僅次於軟網的1金2銀。
最後劉昌閔武術南拳再拿1銅，為中華隊本屆亞運第9面獎牌，中華隊單日總計再進帳3銅牌，表現仍舊相當穩定。
23日有望獎牌大進補！射擊、散打、體操都有望奪牌
此外，中華隊22日也陸續傳來不少好消息，射擊一哥李孟遠與其率領的男子射擊隊，資格賽暫居第3，23日有機會爭牌，軟網單打項目也持續發力，男單陳柏邑、張祐菘與女單江旻育3人都闖進8強，有機會再度爭牌，掌旗官「散打男神」張煥宜闖進4強，桌球男團同樣連續4屆闖進4強，至少收下一面銅牌。
被塔吉克、印度與烏茲別克超車 排名滑落第10
中華隊22日單日拿下3面銅牌，總獎牌數來到9面，其實可以排到第6，但因無金牌進帳，排名被塔吉克、印度與烏茲別克超車，排名從21日第7暫時下滑至第10，其中塔吉克部分總獎牌數才4面，但在主要項目綜合格鬥就收下2金，排名暫時位列第7。
其餘各國獎牌榜方面，中國再拿到9金3銀3銅，前3日就掃進32金13銀8銅，總獎牌數53面，領先11金16銀19銅的日本。中國本屆快速累積金牌，還是歸功於最擅長、獎牌數也最多的游泳項目依舊稱霸，至今光是游泳就拿到15金7銀6銅。
✨名古屋亞運9/22各國獎牌排行榜：
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中華隊此日多達12個項目出戰，其中空手道會是指標奪牌項目，最先上場的女團型簡慧萱、田欣兒、洪芷暄，被認為有機會爭金，可惜4強就遇到上屆金牌越南，最終含恨吞敗，最終5：0擊敗尼泊爾收下一面銅牌，接續上場的鍾孟宇，則出征新量級84公斤級，靠規則「先取」獲勝，中華隊再收下1面銅牌，空手道目前3銅在手，表現僅次於軟網的1金2銀。
最後劉昌閔武術南拳再拿1銅，為中華隊本屆亞運第9面獎牌，中華隊單日總計再進帳3銅牌，表現仍舊相當穩定。
23日有望獎牌大進補！射擊、散打、體操都有望奪牌
此外，中華隊22日也陸續傳來不少好消息，射擊一哥李孟遠與其率領的男子射擊隊，資格賽暫居第3，23日有機會爭牌，軟網單打項目也持續發力，男單陳柏邑、張祐菘與女單江旻育3人都闖進8強，有機會再度爭牌，掌旗官「散打男神」張煥宜闖進4強，桌球男團同樣連續4屆闖進4強，至少收下一面銅牌。
被塔吉克、印度與烏茲別克超車 排名滑落第10
中華隊22日單日拿下3面銅牌，總獎牌數來到9面，其實可以排到第6，但因無金牌進帳，排名被塔吉克、印度與烏茲別克超車，排名從21日第7暫時下滑至第10，其中塔吉克部分總獎牌數才4面，但在主要項目綜合格鬥就收下2金，排名暫時位列第7。
其餘各國獎牌榜方面，中國再拿到9金3銀3銅，前3日就掃進32金13銀8銅，總獎牌數53面，領先11金16銀19銅的日本。中國本屆快速累積金牌，還是歸功於最擅長、獎牌數也最多的游泳項目依舊稱霸，至今光是游泳就拿到15金7銀6銅。
✨名古屋亞運9/22各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|32
|13
|8
|53
|2
|日本
|11
|16
|19
|46
|3
|韓國
|6
|4
|17
|27
|4
|哈薩克
|6
|1
|5
|12
|5
|泰國
|4
|1
|1
|6
|6
|香港
|3
|5
|4
|12
|7
|塔吉克
|2
|1
|1
|4
|8
|印度
|1
|4
|2
|7
|9
|烏茲別克
|1
|4
|1
|6
|10
|台灣
|1
|3
|5
|9
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