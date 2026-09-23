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▲房業涵曾公開海島婚禮照片，但不願讓老公露臉，很保護對方。（圖／翻攝自房業涵Mena臉書）

▲房業涵當年的婚紗照非常優雅有氣質。（圖／翻攝自房業涵Mena臉書）

34歲美女主播房業涵在2024年6月公開婚訊，宣布嫁給為人低調的圈外醫師，對於男方身分一直很保護，不希望他受到外界紛擾。而如今結婚已2年的房業涵和老公感情依舊甜蜜，兩人日前被拍到黏踢踢逛街吃晚餐，老公不只牽她手，排隊時還將她擁入懷中，兩人最後再一起返回大安區要價約2億元的豪宅，顯然夫妻倆財力雄厚。據《CTWANT》報導，房業涵與醫師老公上月1日晚間被拍到出沒在台北市京站廣場美食街，兩人全程手牽手走在一起，最後挑了一間韓式餐廳坐下吃飯。房業涵當天身穿白色洋裝搭配牛仔外套，打扮很休閒，但耳朵上戴著一對香奈兒耳環，相當顯眼，貴婦氣場藏不住。房業涵的老公則是穿著一件白T搭配短褲，兩人看起來像下班後一起外出吃晚餐。用餐期間，老公也不停跟房業涵聊天互動，最後轉戰手搖店買飲料正在排隊時，醫師老公還將房業涵攬入懷中，可見婚後2年夫妻感情依舊很甜蜜。吃完晚餐後，老公也開車載著房業涵返回大安區豪宅。據悉，該社區住戶大多都是企業家或名人，近期5筆成交價格均在台幣2億元左右，每坪單價飆破200萬元，顯然醫師、主播夫妻檔財力相當雄厚。其實房業涵2020年從華視跳槽到東森時，就曾被傳是為了嫁入豪門做準備，當時房業涵不滿回應自己的爸爸就是醫生：「拜託，我家境也很好耶，真的不需要！」她也透露其實東森2年前就開始挖腳她，她當時選擇續留華視，就是為了完成當上晚間新聞當家主播的目標，後來達成後她才轉職，與嫁不嫁人無關。2024年宣布婚訊時，房業涵則在貼文寫道：「老公個性低調但非常疼愛我，給了我一場最浪漫的海外婚禮，我很守護我們的愛情，決定完成婚禮、一切安好才公布，也謝謝親友的配合。」