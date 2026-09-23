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美伊談判釋出訊號 國際油價連5天下跌

美債殖利率跌破5% 市場仍憂Fed繼續升息

科技股撐盤帶動那斯達克指數再創歷史新高，但標普500指數近乎持平，道瓊指數則下跌逾185點，美股週二（22日）漲跌互見。市場持續緊盯美伊談判進展，美國總統川普透露，雙方代表進行約3小時的會談，形容會議「非常好」，消息帶動國際油價連續第5個交易日下跌，美債殖利率也略為回落。美股收盤，道瓊工業指數下跌185.14點或0.36%，收51,863.69點；標普500指數微跌，收7,764.64點；科技股為主的那斯達克綜合指數上漲0.45%，收27,244.28點，再創收盤歷史新高；費城半導體指數漲256.65點，或2.06%，報12,689.82點。個股方面，儲存裝置大廠SanDisk獲得券商Rosenblatt看好，股價大漲近7%，成為推升那指的重要力量。台積電ADR（TSM）漲6.86美元或1.54％、收452.00美元。台指期夜盤漲272點或0.56％、收48497點。根據CNBC報導，市場焦點仍集中在美伊戰爭與能源價格。川普表示，美國官員與伊朗代表進行一場長達約3小時的會談，並形容雙方有一場「非常好的會議」，帶動油價進一步走低。國際基準布蘭特原油期貨下跌1.09%，收每桶99.25美元；美國原油期貨下跌1.24%，收每桶94.59美元，兩大指標油價均連續第5個交易日下跌。市場稍早也傳出伊朗提出在7天內重新開放荷姆茲海峽，不過相關消息尚未獲得獨立證實；沙烏地阿拉伯據報最快也可能在本週重新啟動東西向輸油管線，進一步舒緩市場對能源供應的擔憂。不過美伊局勢仍存在高度不確定性。川普週二在聯合國大會發表演說時表示，自己必須就是否與伊朗達成協議，或「摧毀」伊朗作出「重大決定」。川普同時預測，美伊可能在美國11月期中選舉結束後達成協議，並稱伊朗正在觀察他在期中選舉的表現。油價回落也暫時減輕市場對通膨的擔憂。美國10年期公債殖利率週二降至約4.959%，重新跌破5%關卡。聯準會（Fed）上週才宣布升息1碼，但在美國債務增加、能源價格仍高以及通膨具有黏性的背景下，市場仍擔憂升息循環可能尚未結束。RBC Wealth Management固定收益策略資深投資組合策略師Garretson（Tom Garretson）指出，市場可能尚未完全反映「高殖利率環境下的升息循環」所帶來的影響。他認為，目前投資人仍顯得相對樂觀，若10年期美債殖利率重新突破5%，加上Fed未來再升息至少2次，市場仍面臨持續性的風險。在美伊局勢之外，投資人接下來也將把目光轉向華府登場的川習會。川普與中國國家主席習近平預計會談，人工智慧（AI）、美伊戰爭、關稅及稀土等議題都可能成為焦點。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已在習近平訪美前，率先與中國國務院副總理何立峰舉行會談。