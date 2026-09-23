我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永（如圖）親口證實將跟小S合作新節目，預計會在明年1月開播。（圖／翻攝自微博）

女星小S（徐熙娣）過去與蔡康永搭檔主持節目《康熙來了》，因超辛辣訪問與獨特搞笑風格深受觀眾喜愛，就算已在2016年播畢，仍是許多人心目中的經典。而近日竟傳出小S將再度合作蔡康永主持新節目，昨（22）日蔡康永在中國上海出席活動時，也被粉絲問到傳聞是否屬實，他親口證實，並透露開播時間預計在3到4個月後，最快差不多會於2027年1月播出。蔡康永昨日在上海出席活動，現場有粉絲問到：「和S有新節目是真的嗎？」他也親口證實表示：「在談了，大概3、4個月後，可以期待。」預計會在2027年1月播出。這項消息也讓曾經的《康熙來了》粉絲們都超開心，紛紛表示：「太好了，用了十幾年的康熙表情包終於可以更新了！」、「終於盼來了～」、「我的青春真的要回來了」、「他們兩個就算閒聊我也每集都要看。」《康熙來了》在2004年至2016年播出，由小S與蔡康永合作主持，2007年加入了助理主持人陳漢典。其中，小S辛辣的訪問、與來賓的大膽互動，以及蔡康永的知性溫和，不時拉一下小S的超默契互動，都成為節目經典，幾乎所有的大咖明星都曾登上過該節目，到現在都在網路上不斷被重播。