舒力基颱風最快今（23）日會生成！中央氣象署表示，熱帶低壓今天可能變成輕度颱風，預估先朝西北西走一陣子，過幾天路徑再觀察。氣象專家林得恩則說，舒力基颱風生成後，移動過程評估會一路增強，強度至少可達中颱以上等級，目前路徑預估要看太平洋高壓西伸程度及北方高空槽線是關鍵，如果西伸較弱、北方高空槽線適時通過，提早北轉機會大，反之則會靠近台灣一些，2種可能性都還要再觀察。
舒力基颱風最快今天生成！強度上看中颱以上
氣象署表示，舒力基颱風最快今天會生成，預估朝西北西走一陣子，兩三天後的路徑還要再觀察，周日、下周一是關鍵，有些模式預測比較朝西北西，而AI系列模式在周日就慢慢北轉，分歧性較大。
林得恩則提到，熱帶低壓TD29最快今天將有機會再進一步升格為今年第25號颱風「舒力基」。這個熱帶系統，由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱焓量大，評估會一路增強，強度至少可達中度颱風或以上等級。
中秋節烤肉確定沒問題！舒力基颱風最新2種路徑曝光
林得恩提到，中秋連假中前期（9月25日至9月27日），不受颱風直接干擾影響，全台天氣大致穩定，以晴到多雲為主，天氣高溫悶熱。後期9月28日開始，受颱風外圍雲系接近影響，迎風面的花東地區有零星短暫陣雨，桃園以北及宜蘭地區則有局部短暫陣雨機會。
至於舒力基颱風到底會多靠近台灣、影響多大？林得恩說，端視導引前進的環境駛流場變化、太平洋高壓西伸程度以及北方高空槽線系統為關鍵中的關鍵。若太平洋高壓西伸較弱，或北方高空槽線適時通過（且南移位置較深），準舒力基颱風往北分量就會大一些，提早北轉機會也會同步增大；目前評估比較靠近菲島陸地路徑，或沿巴士海峽通過的機率已低於15%，東部外海朝北遠離或直球對決路徑，可能性正在增大當中。
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氣象署表示，舒力基颱風最快今天會生成，預估朝西北西走一陣子，兩三天後的路徑還要再觀察，周日、下周一是關鍵，有些模式預測比較朝西北西，而AI系列模式在周日就慢慢北轉，分歧性較大。
林得恩則提到，熱帶低壓TD29最快今天將有機會再進一步升格為今年第25號颱風「舒力基」。這個熱帶系統，由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱焓量大，評估會一路增強，強度至少可達中度颱風或以上等級。
林得恩提到，中秋連假中前期（9月25日至9月27日），不受颱風直接干擾影響，全台天氣大致穩定，以晴到多雲為主，天氣高溫悶熱。後期9月28日開始，受颱風外圍雲系接近影響，迎風面的花東地區有零星短暫陣雨，桃園以北及宜蘭地區則有局部短暫陣雨機會。
至於舒力基颱風到底會多靠近台灣、影響多大？林得恩說，端視導引前進的環境駛流場變化、太平洋高壓西伸程度以及北方高空槽線系統為關鍵中的關鍵。若太平洋高壓西伸較弱，或北方高空槽線適時通過（且南移位置較深），準舒力基颱風往北分量就會大一些，提早北轉機會也會同步增大；目前評估比較靠近菲島陸地路徑，或沿巴士海峽通過的機率已低於15%，東部外海朝北遠離或直球對決路徑，可能性正在增大當中。