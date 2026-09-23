舒力基颱風最快今（23）日生成，由於移動過程行經較有利的環境，將會一路增強至中颱以上。氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，依照最新預報資料來看，今年中秋連假大多地方天氣都非常不錯，不過連假過後，要看到時候舒力基颱風的「臉色」，其動向目前各模式都還沒有共識，AI模式及傳統模式意見分歧，舒力基甚至不排除登陸台灣，這次誰預測更準，就要再觀察幾天看看。
中秋節連假全台天氣一圖看！收假前看舒力基颱風臉色
「中秋連假爽放，收假看颱風臉色」，「台灣颱風論壇」表示，以最新預報資料來看，今年的中秋連假，在東北季風偏弱的狀況下，除了各地山區有午後陣雨外，絕大多數地方天氣都相當不錯！只是收假後天氣，就得要看舒力基颱風臉色了。
「台灣颱風論壇」提到，目前除了確定連假最後一天的東半部，受颱風外圍環流影響，可能會有陣雨以外，之後的部分變數仍高，要看到時舒力基颱風的動向而定，大家會不會在爛天氣中收假，或者多一天災防假，目前還在未定之天，整體來說，中秋連假大家爽放沒什麼問題，但連假後期颱風動態還要多多注意。
舒力基颱風路徑各模式還沒有共識！不排除登陸侵襲台灣
而目前舒力基颱風的最新路徑分析，「台灣颱風論壇」提到，目前各模式還沒有共識，像是歐洲傳統數值模式，有別於AI模式普遍認為大角度轉向，歐洲傳統模式線條明顯偏西許多。而中央氣象署的最新預估則更趨向AI模式，也認為會在接近台灣時北轉，不過路徑上現在充滿不確定性，都要持續觀察。
「台灣颱風論壇」說，舒力基颱風生成之後預計會一路增強，至少可達中度颱風等級，未來幾天大致沿著太平洋高壓邊緣移動，週末抵達菲律賓呂宋島東北方後，此時高壓的強弱就是關鍵了，模式目前分為北轉派、及西進或侵襲台灣派，看法非常分歧，表示變數很大，建議大家隨時注意颱風最新動態。
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「中秋連假爽放，收假看颱風臉色」，「台灣颱風論壇」表示，以最新預報資料來看，今年的中秋連假，在東北季風偏弱的狀況下，除了各地山區有午後陣雨外，絕大多數地方天氣都相當不錯！只是收假後天氣，就得要看舒力基颱風臉色了。
「台灣颱風論壇」提到，目前除了確定連假最後一天的東半部，受颱風外圍環流影響，可能會有陣雨以外，之後的部分變數仍高，要看到時舒力基颱風的動向而定，大家會不會在爛天氣中收假，或者多一天災防假，目前還在未定之天，整體來說，中秋連假大家爽放沒什麼問題，但連假後期颱風動態還要多多注意。
而目前舒力基颱風的最新路徑分析，「台灣颱風論壇」提到，目前各模式還沒有共識，像是歐洲傳統數值模式，有別於AI模式普遍認為大角度轉向，歐洲傳統模式線條明顯偏西許多。而中央氣象署的最新預估則更趨向AI模式，也認為會在接近台灣時北轉，不過路徑上現在充滿不確定性，都要持續觀察。
「台灣颱風論壇」說，舒力基颱風生成之後預計會一路增強，至少可達中度颱風等級，未來幾天大致沿著太平洋高壓邊緣移動，週末抵達菲律賓呂宋島東北方後，此時高壓的強弱就是關鍵了，模式目前分為北轉派、及西進或侵襲台灣派，看法非常分歧，表示變數很大，建議大家隨時注意颱風最新動態。