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中秋節連假全台天氣一圖看！收假前看舒力基颱風臉色

今年的中秋連假，在東北季風偏弱的狀況下，除了各地山區有午後陣雨外，絕大多數地方天氣都相當不錯！

▲台灣颱風論壇表示，今年的中秋連假，在東北季風偏弱的狀況下，除了各地山區有午後陣雨外，絕大多數地方天氣都相當不錯，僅連假尾聲要視舒力基颱風動向決定影響天氣程度。（圖/台灣颱風論壇臉書）

舒力基颱風路徑各模式還沒有共識！不排除登陸侵襲台灣

像是歐洲傳統數值模式，有別於AI模式普遍認為大角度轉向，歐洲傳統模式線條明顯偏西許多。

此時高壓的強弱就是關鍵了，模式目前分為北轉派、及西進或侵襲台灣派，看法非常分歧