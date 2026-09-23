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美軍將新建2基地 「金穹」進駐北極

未納入美國領土 川普稱「永久控制安全」

美國總統川普22日與丹麥、格陵蘭領袖簽署三方協議，允許美國擴大在格陵蘭的軍事部署，包括增設2座軍事基地及部署「金穹」（Golden Dome）防禦系統。協議並未滿足川普先前要求將格陵蘭納入美國領土的主張，但將大幅擴張美軍在這座北極戰略島嶼的存在，也是冷戰結束以來，美國首度大規模增加當地軍事基礎設施。根據路透社報導，川普在紐約出席聯合國大會期間，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）共同簽署協議。根據公布的協議內容，美國可在格陵蘭部署「金穹」防禦系統，以因應彈道飛彈威脅；美軍飛機及船艦也將取得更廣泛的格陵蘭領空、領土及領海進出權。美國目前已在格陵蘭西北部設有皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。新協議則進一步開放兩處軍事據點，分別是冷戰時期曾作為空軍基地的納薩爾蘇瓦克（Narsarsuaq），以及目前由丹麥特種部隊「天狼星雪橇巡邏隊」使用的梅斯特斯維格（Mestersvig）。川普在聯合國演說中表示，美國將立即著手擴大軍事部署，並興建「2座非常重要的軍事基地」。協議也規定，非北約國家不得在格陵蘭設置軍事設施，並限制外國勢力投資關鍵基礎設施、資源開採等敏感產業。未來華府若希望增設更多基地，則必須經由雙方協議決定。新協議沒有設定終止日期，並修改1951年美丹防衛協定中有關美軍駐紮格陵蘭的相關安排。川普先前曾多次主張美國應取得格陵蘭，甚至拒絕排除使用軍事或經濟手段，一度造成美國與丹麥、格陵蘭之間的外交緊張。此次協議並未將格陵蘭主權移交美國。佛瑞德里克森表示，協議可以「永久延續」，除了凸顯北約的重要性，也尊重格陵蘭人民的自決權。不過川普在簽署前宣稱，新協議讓美國對格陵蘭的「安全及其他所有需求擁有永久控制」，並稱任何美國的對手都不能在格陵蘭建立軍事據點，也不能在未獲美方書面同意下進行敏感投資。尼爾森則強調北約在北極地區的重要性，並表示格陵蘭接下來仍須經歷與美國「重建信任」的過程。哥本哈根大學政治學教授拉斯穆森（Mikkel Vedby Rasmussen）認為，這場外交危機目前可能暫時告一段落，但爭議未必完全結束，因為美方未來仍可能利用協議作為要求進一步讓步的平台。格陵蘭位於北極與北美之間，擁有豐富能源及礦產資源，地理位置也具有高度戰略價值。冷戰高峰時期，美國曾在當地設有17處軍事設施、部署超過1萬人；此次協議若獲丹麥與格陵蘭國會批准，將成為冷戰以來美軍在格陵蘭最大規模的基礎設施擴張。