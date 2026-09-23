我是廣告 請繼續往下閱讀

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，多倫多暴龍隊與陣中明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）已達成一份為期2年、總價值1.15億美元的提前續約協議，其中包含2028-29賽季的球員選擇權。這項消息隨後也獲得雷納德經紀人蓋恩斯（Harrison Gaines）證實。自今年7月暴龍透過交易與雷納德重聚後，雙方就其在球隊的長期未來持續保持對話。這位2屆總冠軍賽MVP期望能在多倫多結束他的職業生涯。加上這份新合約，現年35歲的雷納德目前與暴龍的合約總計還有3年，總薪資達1.65億美元。雷納德曾在2019年率領暴龍奪得隊史首座NBA總冠軍。上個賽季效力於洛杉磯快艇隊時，他出賽65場，繳出職業生涯新高的場均27.9分。如今他與著眼於再次爭冠的暴龍隊綁定新約，預計將在新賽季發揮關鍵影響力。雷納德本季薪資略高於5000萬美元，這也是他現有合約的最後1年。外界普遍認為，暴龍在透過交易從快艇盤來這位7屆全明星、2屆NBA總冠軍及2屆總冠軍賽MVP後，很快就會與他達成留人協議。這項合約細節最初由ESPN報導，隨後美聯社與《多倫多星報》等媒體也證實了此消息。事實上，暴龍與快艇早在6月下旬就已就這筆交易達成協議，但直到本月稍早才正式完成。交易程序的延宕，主因是NBA官方介入調查快艇隊是否為了雷納德而規避薪資上限規定。調查結果顯示，快艇隊有4筆交易違反了聯盟規定。這導致快艇老闆史蒂夫·巴爾默（Steve Ballmer）遭禁賽1年，球隊被沒收5個首輪選秀權，部分球隊人員遭停職，並面臨高達3000萬美元的鉅額罰款。至於雷納德本人雖然也遭聯盟罰款70萬美元，但並未面臨任何禁賽處分。