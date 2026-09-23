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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，亞特蘭大老鷹隊與夏洛特黃蜂隊達成一筆交易，老鷹將送出後衛希爾德（Buddy Hield）、內姆布哈德（Ryan Nembhard）以及部分現金，向黃蜂換來前鋒史密斯（Dorian Finney-Smith）。老鷹此舉主要是為了補強前場戰力，因為球隊前一日才剛宣布替補新秀中鋒維薩爾（Henri Veesaar）遭遇十字韌帶撕裂的傷勢。32歲的史密斯是一名經驗豐富的「3D」前鋒，預計能在老鷹爭取到輪替陣容的位置。他職業生涯場均上陣27.3分鐘，能貢獻8分、4.4籃板、0.8抄截與0.4阻攻，三分球命中率達35.9%。上個賽季他效力於休士頓火箭隊時角色受限，場均出賽16.8分鐘，留下3.3分與2.5籃板的成績。他的4年5270萬美元合約目前還剩下3年，其中包含最後一年的球員選擇權。另一方面，黃蜂在休賽季交易掉先發控衛鮑爾（LaMelo Ball）後，透過這筆交易增加了後場深度。33歲的希爾德雖然近年來狀態與巔峰時期相比有明顯下滑，但只要給予上場時間，他依舊是一名高效的三分射手。身為生涯三分命中率高達39.5%的射手，希爾德上賽季先後效力於金州勇士隊與老鷹隊，總計出賽51場，在場均4.2次三分出手下繳出34.9%的命中率，場均貢獻7.6分與2.3籃板。預計他將從板凳出發，為黃蜂提供外線火力支援。他的4年3780萬美元合約還剩2年，包含球員選擇權。至於南布哈德，則是老鷹先前在將里薩謝（Zaccharie Risacher）送至達拉斯獨行俠的三方交易中，與盧根茨·多特（Luguentz Dort）一同獲得的球員。內姆布哈德尚未為老鷹出賽過，上賽季他以落選新秀的身分效力於獨行俠，出賽60場（含27場先發），場均繳出6.6分與5.3助攻，整體命中率41.5%，三分命中率35.6%。他將成為黃蜂先發控衛柯比·懷特（Coby White）身後的替補戰力。南布哈德的2年新秀合約目前還剩1年210萬美元。