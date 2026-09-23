中秋4天連假即將到來，中央氣象署表示，23、24日（周三、周四）全台大致維持多雲到晴，迎風面及午後山區偶有短暫雨；25日（周五）中秋節天氣相對穩定，各地夜間雲量不多，賞月條件佳，但北部入夜後偏涼。至於熱帶性低氣壓TD29預計發展為「舒力基」颱風，未來持續增強，周末逐漸靠近台灣東南方海面，後續路徑仍受太平洋高壓變化牽動，實際影響有待觀察。
中秋連假天氣一次看！北部氣溫轉涼 25日賞月機率高
氣象署指出，本周前半段台灣天氣整體穩定，23日（周三）至24日（周四）各地大多為多雲到晴，午後南部及各山區可能出現局部短暫陣雨。
不過，23日晚間起至24日，受到東北風影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東及恆春半島則有零星短暫雨。
25日（周五）就是中秋節，整體天氣維持穩定，各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏暖熱，降雨範圍也不大，午後僅南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及其他山區則可能出現零星降雨，入夜後對流逐漸減弱。
氣溫方面，未來一周西半部高溫約31至34度，東半部約30至32度，周末仍偏暖熱；北部、宜蘭及花蓮低溫約22至25度，其他地區約24至27度。
至於中秋節最重要的賞月活動，氣象署表示，全台多數地區夜間雲量較少，整體賞月條件不錯，東半部雖偶有零星雲系，但仍有機會從雲縫間欣賞月亮。不過，中秋夜氣溫轉涼，北部最低溫約22度，外出烤肉或賞月可準備薄外套。
26日（周六）至27日（周日）連假周末，各地大致仍是多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及其他山區則有零星降雨。
另外，26日起基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海，以及蘭嶼、綠島需留意長浪；9月26日至30日也是年度大潮期間，新北至彰化、澎湖沿海低窪地區要注意滿潮前後水位較高，留意積淹水或海水倒灌情形。
到了28日（周一），颱風外圍雲系可能逐漸靠近，桃園以北及東北部轉為有局部短暫陣雨，降雨機會增加，花東也有零星短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴，午後山區有局部陣雨。
舒力基最快3天增強中颱！下周恐影響台灣天氣
目前海面上有杜鵑颱風及熱帶性低氣壓TD29，其中TD29預計在23日白天發展為「舒力基」颱風，後續3、4天持續增強，朝偏西北西方向移動，連假期間不排除升級為中度颱風，甚至挑戰強颱。
氣象署研判，舒力基周六、周日可能移動至台灣東南方海面，之後受到太平洋高壓強弱變化影響，路徑仍有高度不確定性。若高壓減弱，颱風可能轉向台灣東方北上；若高壓持續強勢，則可能轉為偏西移動並逐漸接近台灣，甚至部分模式預測登陸台灣的可能。
目前初步研判中秋連假天氣不至於受到明顯影響，較需留意的是28日之後的天氣變化，實際是否接近台灣及後續影響，仍要等待未來幾天颱風路徑及太平洋高壓強度更加明朗。
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氣象署指出，本周前半段台灣天氣整體穩定，23日（周三）至24日（周四）各地大多為多雲到晴，午後南部及各山區可能出現局部短暫陣雨。
不過，23日晚間起至24日，受到東北風影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東及恆春半島則有零星短暫雨。
25日（周五）就是中秋節，整體天氣維持穩定，各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏暖熱，降雨範圍也不大，午後僅南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及其他山區則可能出現零星降雨，入夜後對流逐漸減弱。
至於中秋節最重要的賞月活動，氣象署表示，全台多數地區夜間雲量較少，整體賞月條件不錯，東半部雖偶有零星雲系，但仍有機會從雲縫間欣賞月亮。不過，中秋夜氣溫轉涼，北部最低溫約22度，外出烤肉或賞月可準備薄外套。
26日（周六）至27日（周日）連假周末，各地大致仍是多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及其他山區則有零星降雨。
另外，26日起基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海，以及蘭嶼、綠島需留意長浪；9月26日至30日也是年度大潮期間，新北至彰化、澎湖沿海低窪地區要注意滿潮前後水位較高，留意積淹水或海水倒灌情形。
到了28日（周一），颱風外圍雲系可能逐漸靠近，桃園以北及東北部轉為有局部短暫陣雨，降雨機會增加，花東也有零星短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴，午後山區有局部陣雨。
舒力基最快3天增強中颱！下周恐影響台灣天氣
目前海面上有杜鵑颱風及熱帶性低氣壓TD29，其中TD29預計在23日白天發展為「舒力基」颱風，後續3、4天持續增強，朝偏西北西方向移動，連假期間不排除升級為中度颱風，甚至挑戰強颱。
氣象署研判，舒力基周六、周日可能移動至台灣東南方海面，之後受到太平洋高壓強弱變化影響，路徑仍有高度不確定性。若高壓減弱，颱風可能轉向台灣東方北上；若高壓持續強勢，則可能轉為偏西移動並逐漸接近台灣，甚至部分模式預測登陸台灣的可能。
目前初步研判中秋連假天氣不至於受到明顯影響，較需留意的是28日之後的天氣變化，實際是否接近台灣及後續影響，仍要等待未來幾天颱風路徑及太平洋高壓強度更加明朗。