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▲金智安（如圖）這次是繼《假面女郎》後，二度合作NANA，IG還曾分享來台灣旅遊的照片。（圖／翻攝自金智安IG@gimjiian）

韓劇《挑情醜聞》由孫藝真、池昌旭、Nana主演，劇中多名演員近乎全裸露點，大尺度成功引爆話題。不過不只池昌旭與NANA的床戲備受矚目，小人物們的戲分也引發關注，除了飾演趙氏夫人（孫藝真 飾）老公小妾的李素玉（辛潤夏 飾）外，其實安熙妍（NANA 飾）的丫鬟恩實（金智安 飾）也大膽露點，還與趙元（池昌旭 飾）的隨從七姓（權道均 飾）在戶外大膽打野戰，尺度完全不輸NANA。不少劇迷也因此翻出金智安的過往，發現她才25歲，就連IG都被網友找到。金智安在劇中飾演安熙妍的貼身丫鬟恩實，在池昌旭與NANA忙著心理戰時，偷偷跟男方隨從七姓牽上線，還進度條直飆的在戶外打起野戰，第4集中有一幕還直接在草地上近乎全裸的跨坐在對方身上，尺度絲毫不輸池昌旭與NANA。其中，金智安濃眉大眼的精緻美貌與好身材，也讓不少人好奇她的身分，還直接翻出她的IG，發現她與劇中臉總是黑黑髒髒的形象不同，私下非常甜美可愛、皮膚也非常白皙，精緻五官直接迷翻眾人。金智安還曾在今年7月發過穿著帶有台灣字樣的衣服、拿著芒果冰，似乎在影集開播前，就已悄悄來過台灣旅遊。事實上，2001年出生、今年才25歲的金智安是在2023年才正式以電影《Angel Shining》出道，除了《挑情醜聞》外，還與NANA合作過另一部劇《假面女郎》，以及出演過電影《黑祭司2：暗黑修女》、電視劇《犬系戀人》、《綁架之日》、《競選夥伴》、《金字塔遊戲》等多部作品，展現多變演技。而劇韓媒報導，金智安已在近期與池昌旭經紀公司Spring Company簽約，未來動向引發期待。