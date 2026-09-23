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2026年愛知・名古屋亞運桌球女子團體8強賽於今（22）日晚間在豐田天空展覽館（SKY HALL TOYOTA）點燃戰火，中華女團強碰坐擁多位奧運金牌與頂尖名將的地主日本隊。儘管「桌球一姐」鄭怡靜在第二點賽事中展現驚人韌性，一度上演連追8分的戲碼，但中華女團最終仍以總比分0：3不敵陣容堅強的日本隊，遺憾止步8強，無緣本屆亞運獎牌。然而賽後鄭怡靜、彭郁涵的球風打法和球拍配置，卻讓早田希娜和伊藤美誠等對手印象深刻，直言很少遇到。本場賽事最具張力的時刻，莫過於擔綱第二點的鄭怡靜與日本名將早田希娜的頂尖交鋒。鄭怡靜開局氣勢如虹，以13：11先馳得點；在關鍵的第三局，她雖一度陷入1：7的絕對劣勢，卻頂住壓力飆出一波8：0的攻勢逆轉超前，引發全場驚呼。儘管早田希娜隨後回穩，以12：10、11：2連下兩城，最終以3：1收下勝利，但鄭怡靜展現出的拚勁與高水準攻防，依然令人激賞。賽後早田希娜受訪時坦言，這場比賽讓她備感壓力：「我其實非常緊張，甚至會想『萬一我輸了，把1：1的平局留給下一位選手怎麼辦』。」她提到鄭怡靜是少見的正反手都使用平面膠皮的防守型打法，這讓她在適應上花了一些時間，但隨著比賽進行，她逐漸找回自信並做出調整，才順利拿下這艱難的一點。除了鄭怡靜的精采表現，中華隊兩位小將也在這場高強度賽事中獲取了寶貴經驗。擔任開路先鋒的第一點小將葉伊恬面對「日本一姐」張本美和，雖在第二局頑強纏鬥至9：10，仍以0：3吞敗。張本美和賽後表示，很高興能為球隊確保一面獎牌，但她們的目標是金牌，明天的4強賽才是真正的考驗。擔任第三點的彭郁涵，則碰上奧運金牌得主伊藤美誠。彭郁涵特殊的球拍配置（正手短顆粒、反手防弧膠皮）及頻繁轉拍的打法，讓伊藤美誠賽前如臨大敵。伊藤美誠賽後笑說：「我從沒和她交手過，必須隨時準備好應對任何情況。我的策略就是『不管球怎麼飛過來，殺就對了！』」最終伊藤美誠以11：7、11：4、11：3直落三贏得比賽，幫助日本隊鎖定晉級門票。隨著賽事落幕，中華桌球女團雖無緣四強，但與世界頂尖強權的交手，已為年輕選手累積了無可取代的大賽經驗。晉級的日本女團則將在23日的4強賽中，迎戰實力同樣堅強的韓國隊。