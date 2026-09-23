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4架F-16參與訓練 返航途中發生事故

美軍一架F-16戰機22日在德國西部的美軍空軍基地附近墜毀，飛官及時彈射逃生並被送醫治療。事發時共有4架F-16參與訓練，其中3架隨後轉降附近空軍基地，事故原因仍在調查。綜合法新社、路透社等外媒報導，事情發生在當地時間22日下午2時30分（台灣時間22日晚間8時30分），一架F-16戰隼（Fighting Falcon）戰機在德國西部萊茵蘭-普法爾茨邦（Rhineland-Palatinate）的施龐達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）附近墜毀。美軍表示，失事戰機隸屬駐紮施龐達勒姆空軍基地的第52戰鬥機聯隊（52nd Fighter Wing），事發之後，飛官成功彈射逃生，隨後接受醫療照護。德國地方政府則證實，事故造成1人受傷。消防、警方及緊急救援人員迅速趕抵現場。當地市長湯姆森（Birthe Thomsen）表示，她目擊戰機「快速下降」，隨後升起巨大黑色煙柱，現場也有民眾聽到大量警笛聲。德國航空交通管制單位表示，當時共有4架F-16執行訓練任務，其中2架仍在訓練空域，另外2架準備返回施龐達勒姆基地，失事戰機疑似在進場過程中墜毀。其餘3架F-16隨後轉降附近的拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）。美軍目前尚未公布飛官詳細傷勢，也未說明戰機失事原因，相關調查仍在進行。施龐達勒姆空軍基地位於德國西部艾菲爾地區，鄰近盧森堡邊境，是美軍及北約在歐洲的重要空軍據點之一，也是美國空軍第52戰鬥機聯隊駐地，約有20架F-16部署於此。基地約有5000名美軍人員、文職人員及其眷屬，另雇用約700至800名德國員工，也經常作為美軍及北約執行海外空中任務的重要基地。