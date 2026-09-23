台南最近舉辦「鍘美藝術節」活動，昨（22）日晚間舉辦最終場辦桌活動，台上也演出《林投姐活捉周阿司》，繼續諷刺負心漢的悲慘下場，而該場演出資深演員呂雪鳳也有參與，過程中台詞超逗趣加入時事梗，不僅把陳幸妤前夫趙建銘欠兒子2300萬教育基金也寫進段子中，連Joeman叫前女友蕭伊半夜到他家煮牛肉麵的事蹟也出現在台詞中，笑爆不少現場觀眾，直呼：「看呂雪鳳罵人演戲真的超級過癮！」
台南「鍘美藝術節」呂雪鳳壓軸登場！趙建銘、Joeman全被寫進段子出演
台南「鍘美藝術節」終於在昨天圓滿落幕，壓軸好戲請來秀琴歌劇團來演《林投姐活捉周阿司》，連同資深鄉土劇一姐呂雪鳳也尬上一角，然而演出並非只是照原來的故事去演繹，劇團還融入非常多時事梗，相關影片在社群討論度超級高。
其中一段呂雪鳳正在譴責男主角台詞表示：「你也不想想你離開家裡一二十年，可憐小孩是你老婆在養，好不容易你回歸，你上班的不知跑去哪裡死，三更半夜你還叫我煮牛肉麵。」同一段台詞不僅融入趙建銘入獄離家、回歸後不顧家庭，連同Joeman先前爆出叫前女友蕭伊半夜到他家煮牛肉麵的梗都出現在台詞中。
趙建銘2300萬還了沒？呂雪鳳神演技嘲諷被讚爆
最妙的是也將趙建銘欠兒子們2300萬教育基金的事情寫進段子中，呂雪鳳表示：「婚姻已經離，現在雙邊已經沒關係，你的事情我全部放棄，不過最重要的是你要還錢！還錢！還錢！那錢是給我兒子的！」隨後更神來一筆說：「你欠我2000喔！300萬！你給我威脅說我不能跟記者聊天，我如果說太多，你就說你錢不還，世間怎麼有這種人。」
雖然只有短短五分鐘的演出，不過呂雪鳳精湛的演技，讓台下觀眾歡聲雷動，許多人也把影片上傳到社群平台上，多則貼文都破2萬讚以上，不少網友紛紛表示：「這個藝術節辦到這個規模，真的超乎想像！雪鳳姐的演技真的是亮點」、「太好看了，從頭笑到尾」、「呂雪鳳真的是戲精，超級會演又自然」、「雪鳳姐讚啦！請問趙建銘到底是要還錢了沒？」
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台南「鍘美藝術節」終於在昨天圓滿落幕，壓軸好戲請來秀琴歌劇團來演《林投姐活捉周阿司》，連同資深鄉土劇一姐呂雪鳳也尬上一角，然而演出並非只是照原來的故事去演繹，劇團還融入非常多時事梗，相關影片在社群討論度超級高。
其中一段呂雪鳳正在譴責男主角台詞表示：「你也不想想你離開家裡一二十年，可憐小孩是你老婆在養，好不容易你回歸，你上班的不知跑去哪裡死，三更半夜你還叫我煮牛肉麵。」同一段台詞不僅融入趙建銘入獄離家、回歸後不顧家庭，連同Joeman先前爆出叫前女友蕭伊半夜到他家煮牛肉麵的梗都出現在台詞中。
最妙的是也將趙建銘欠兒子們2300萬教育基金的事情寫進段子中，呂雪鳳表示：「婚姻已經離，現在雙邊已經沒關係，你的事情我全部放棄，不過最重要的是你要還錢！還錢！還錢！那錢是給我兒子的！」隨後更神來一筆說：「你欠我2000喔！300萬！你給我威脅說我不能跟記者聊天，我如果說太多，你就說你錢不還，世間怎麼有這種人。」
雖然只有短短五分鐘的演出，不過呂雪鳳精湛的演技，讓台下觀眾歡聲雷動，許多人也把影片上傳到社群平台上，多則貼文都破2萬讚以上，不少網友紛紛表示：「這個藝術節辦到這個規模，真的超乎想像！雪鳳姐的演技真的是亮點」、「太好看了，從頭笑到尾」、「呂雪鳳真的是戲精，超級會演又自然」、「雪鳳姐讚啦！請問趙建銘到底是要還錢了沒？」