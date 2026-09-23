我是廣告 請繼續往下閱讀

台南「鍘美藝術節」呂雪鳳壓軸登場！趙建銘、Joeman全被寫進段子出演

趙建銘入獄離家、回歸後不顧家庭，連同Joeman先前爆出叫前女友蕭伊半夜到他家煮牛肉麵的梗都出現在台詞中。

▲呂雪鳳出演的段子中，連同Joeman先前爆出半夜叫前女友蕭伊半夜到他家煮牛肉麵的事蹟也出現在台詞中。（圖／翻攝自Joeman FB）

趙建銘2300萬還了沒？呂雪鳳神演技嘲諷被讚爆

「你欠我2000喔！300萬！你給我威脅說我不能跟記者聊天，我如果說太多，你就說你錢不還，世間怎麼有這種人。」

台南最近舉辦「鍘美藝術節」活動，昨（22）日晚間舉辦最終場辦桌活動，台上也演出《林投姐活捉周阿司》，繼續諷刺負心漢的悲慘下場，而該場演出資深演員呂雪鳳也有參與，過程中台詞超逗趣加入時事梗，不僅把陳幸妤前夫趙建銘欠兒子2300萬教育基金也寫進段子中，連Joeman叫前女友蕭伊半夜到他家煮牛肉麵的事蹟也出現在台詞中，笑爆不少現場觀眾，直呼：「看呂雪鳳罵人演戲真的超級過癮！」台南「鍘美藝術節」終於在昨天圓滿落幕，壓軸好戲請來秀琴歌劇團來演《林投姐活捉周阿司》，連同資深鄉土劇一姐呂雪鳳也尬上一角，然而演出並非只是照原來的故事去演繹，劇團還融入非常多時事梗，相關影片在社群討論度超級高。其中一段呂雪鳳正在譴責男主角台詞表示：「你也不想想你離開家裡一二十年，可憐小孩是你老婆在養，好不容易你回歸，你上班的不知跑去哪裡死，三更半夜你還叫我煮牛肉麵。」同一段台詞不僅融入最妙的是也將趙建銘欠兒子們2300萬教育基金的事情寫進段子中，呂雪鳳表示：「婚姻已經離，現在雙邊已經沒關係，你的事情我全部放棄，不過最重要的是你要還錢！還錢！還錢！那錢是給我兒子的！」隨後更神來一筆說：雖然只有短短五分鐘的演出，不過呂雪鳳精湛的演技，讓台下觀眾歡聲雷動，許多人也把影片上傳到社群平台上，多則貼文都破2萬讚以上，不少網友紛紛表示：