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底特律活塞隊（Detroit Pistons）與陣中明星中鋒杜倫（Jalen Duren）的續約僵局，似乎正在成為聯盟中另一件「庫明加式的肥皂劇」。隨著訓練營即將展開，這位22歲的明星中鋒似乎已下定決心離開底特律。據《The Athletic》報導，杜倫在今年夏天幾乎將自己與球隊完全隔離，不僅缺席了當家球星康寧漢（Cade Cunningham）在聖地牙哥舉辦的迷你訓練營，甚至連活塞老闆戈爾斯（Tom Gores）在南加州舉行的年度球隊活動也未見其身影。種種跡象皆表明，他已無意繼續留在這支球隊。活塞在上個賽季打出隊史第三次單季60勝並奪得東區頭號種子，杜倫也首度入選全明星賽與年度最佳陣容，被視為球隊明確的二號球星。然而，活塞在休賽季初期僅願意提供年薪3000萬至3500萬美元的合約，讓杜倫陣營感到極度不受尊重。儘管活塞近期已將最終報價提高至5年2億美元，但當杜倫看到隊友奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）與其雙胞胎兄弟湯普森（Amen Thompson）分別簽下鉅額續約合約後，他仍期望能獲得年均4000萬美元以上的頂薪報價。雙方至今無法達成共識，關係持續惡化。為什麼杜倫可能冒著損失近2億美元的風險接受合格報價？因為這是他唯一能掌控選擇的方式，《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）指出杜倫可能已經不想留在活塞了，這從他休賽季的舉動能看出來。去年活塞崛起並闖進季後賽，杜倫當時曾表示「底特律已經變成了我的家，我打算在這裡打完我的整個職業生涯。」但在今年球季結束後，活塞成績更上一層樓，但杜倫顯然已將此視為「家」了。根據《The Athletic》報道，杜倫這個夏天幾乎沒待在底特律，而隊友康寧漢在聖地牙哥組織的迷你訓練營，以及活塞老闆戈爾斯在南加州舉辦的年度球隊活動，他也都缺席。西爾格對此評價道，「在合約談判期間不參加訓練營或休賽期訓練是可以理解的，但連和隊友待在一起、或是出席戈爾斯的年度活動都做不到，這就很能說明問題了。」「杜倫之所以敢冒險接受不到1000萬美元的合格報價、放棄活塞擺在桌面上的全部金錢，原因之一在於2027年自由市場的行情正在朝著對他有利的方向發展。隨著薪資上限預計將比先前預測高出200萬美元，加上屆時多支球隊都會擁有薪資空間，杜倫屆時將成為市場上最搶手的完全自由球員之一。」西格爾在文中如此寫道。「屆時將有多支球隊輕鬆開出接近頂薪的報價，而活塞將完全沒有能力去匹配報價、留住這筆資產。」按照聯盟規定，杜倫必須在10月1日前決定是否接受一份為期一年、價值僅960萬美元的「合格報價」（Qualifying Offer），藉此在2027年成為完全自由球員。放棄眼前的2億美元保障合約，去賭一年不到1000萬美元的薪水，在外界看來是極大的健康與競技風險。然而，這卻是杜倫目前唯一能完全掌控自身未來、並擺脫活塞的選擇。若活塞認定杜倫的心已不在底特律，透過「先簽後換」將資產價值最大化或許是最佳出路。據悉，沙加緬度國王隊（Sacramento Kings）一直對杜倫抱持高度興趣，甚至曾提議以明星內線沙波尼斯（Domantas Sabonis）作為籌碼進行交易；此外，密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）陣中擁有優異護框與外線能力的特納（Myles Turner），也被視為能完美契合活塞陣容的潛在交易目標。無論最終是透過交易離隊，或是接受合格報價於明年走人，杜倫的長期未來顯然已不在底特律。