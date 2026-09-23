我是廣告 請繼續往下閱讀

原本答應帶媽媽吃大餐 路邊薯條卻成最後一餐

沈伯洋：不是要博取同情

塵封一年影片再曝光 網友看完直呼鼻酸

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掃街掀起「洋流」，選戰聲勢升溫之際，他去年在母親過世後談及「此生遺憾」的一段致詞影片，也再次被網友翻出。沈伯洋當時哽咽回憶，最後一次見到母親時，原本答應要帶她去吃大餐，卻因接連忙著回應政治攻擊而未能成行，沒想到當天在路邊一起吃的薯條，竟成了母子最後一餐，「我媽還跟我說，她最喜歡吃薯條」。影片重新曝光後吸引2萬多人按讚，也讓不少網友留言直呼哭了。沈伯洋母親於2025年7月14日過世，享壽68歲。沈伯洋過去曾透露，自己6歲時與生母分開，之後由養母與阿嬤撫養長大。他曾提及，養母一生未再婚，為了扶養他做過保險業務員、旅館清潔工，也曾在登山步道賣飲料，長年辛苦工作，生活卻相當節儉，總希望把好的東西留給孩子。臉書粉專《打馬悍將粉絲團》昨（22）日重新分享沈伯洋去年出席罷免活動時的一段致詞，他當時表示，6月初是自己最後一次見到母親，那天他曾答應母親，要帶她去吃一頓大餐。但沈伯洋說，就在同一天，中國媒體開始對他展開「鋪天蓋地的攻擊」，隨後他所稱的台灣「紅媒」、國民黨及民眾黨也接連跟進，而自己在短短2天內不斷回應、不斷處理相關攻擊，「那時沒有想到，帶著我媽吃路邊薯條，成了跟她的最後一餐」。沈伯洋講到這裡一度哽咽，並提到母親當時還告訴他，「她最喜歡吃薯條」。沈伯洋當時也特別強調，說出這段經歷「並不是要博取同情」，身為政治工作者，本來就應該站在前面，面對各式各樣的政治攻擊。他表示，自己真正想說的是，當中國勢力深入台灣、並與其所稱的「在地協力者」合作時，可能先從打擊一個人的心智、剝奪時間開始。當這隻手伸得更深時，「它剝奪的會更多」，包括自由、言論，以及下一代。這段影片相隔1年後重新被翻出，也迅速吸引大量網友關注。不少網友留言表示「聽了好難過」、「看到哭是怎樣啦」、「媽媽一定以您為榮」，也有人留言替沈伯洋加油，表示希望他繼續走下去。