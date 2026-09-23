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25歲日本AV女優倉木華在本月12日於牛郎公關男友平良翔太的租屋處輕生，經紀公司T-POWERS也出面證實消息，同時也間接承認她生前曾遭家暴的事情，雖然沒有指出特定人物，但疑似就是男友平良翔太。而今（23）日又傳出公司其實早就知道她生前被男友毆打的事情，但卻無法幫上忙，倉木華只能找好友女優傾訴，哭訴自己的絕望。據悉，倉木華早在2年前便因家暴事情向外求助，根據《鏡週刊》報導，有爆料帳號指稱，有人曾為了倉木華，親自找上平良翔太的所屬公司L’s Collection交涉，就連T-POWERS也證實其實早已掌握部分她被家暴的情況，但卻無法幫上忙，讓倉木華只能找好友女優哭訴，表達自己的絕望心情。事實上，在傳出倉木華死訊後，網路上就流傳一份疑似她留下的聲明，內容不僅寫到拍片賺的錢一直被拿走，自己還多次遭到對方家暴、甚至曾被用車門夾著拖行，導致臉部受傷毀容。倉木華雖曾試圖提告，但卻因老家地址被男友掌握，擔心家人受牽連，最後只好選擇庭外和解。除此之外，平良翔太還曾以自己父親是沖繩黑道來威脅倉木華，就算分手後也透過LINE傳訊施壓。而倉木華所屬經紀公司T-POWERS在14日證實死訊時，就表達對網路傳出相關家暴內容的憤怒，「一想到倉木小姐生前曾受到深深的傷害、承受痛苦，我們感到非常心痛；同時，對於一連串的相關行為，本公司也感到強烈憤怒。」但並未明確指出是平良翔太，僅表示：「她生前與特定人士之間所發生事件的相關消息，本公司也已知悉目前的情況。」最後公司強調將會把家屬感受放第一順位、以及尊重逝者隱私，「未來處理方式等是否對外公布，我們都將審慎判斷其必要性。」