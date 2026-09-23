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川習會24日登場 日美先就中國議題交換意見

高市點名4閣員留任 盼強化日美政策高層關係

正在美國出席聯合國大會的日本首相高市早苗，22日與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談，這是兩人繼今年3月華府會談後，時隔半年再度面對面會晤。由於川普預計24日與中國國家主席習近平會面，日美領袖此次會晤格外受到關注，雙方針對中國相關議題交換意見，並同意在經濟安全保障等領域密切合作。根據富士新聞網報導，這是高市早苗今年3月訪問華府後，時隔約半年再次與川普面對面會談。川普在會談開場時表示，很榮幸能與日本首相共同出席會議，並透露自己「一直都有關注你的支持率」，盛讚高市早苗表現優異，「妳將以一名傑出首相之姿名留歷史」，還形容日本代表團「強硬又聰明」。高市則表示，在亞洲安全保障環境日益嚴峻之際，她與川普在聯合國總部舉行峰會，本身就是向世界展現「日美同盟的強大」。此次會談正值川習會即將在24日登場之際，雙方會談進行約35分鐘。日本政府高層表示，日美能在「最佳時機」向國際社會展現同盟關係的穩固。日本方面希望藉此次會談，事先與美方就中國相關議題協調立場。高市在會中提到人工智慧（AI）、半導體及關鍵礦產等領域，強調日美經濟安全合作正在持續深化。雙方並同意，未來將針對中國帶來的各項課題保持密切合作。北韓核武、飛彈計畫及日本人遭北韓綁架問題也被列入議程。高市同時主動談及川普政府制裁國際刑事法院（ICC）院長赤根智子的問題，直接向川普表達日本重視「法治」的立場。日本首相身邊人士表示，川普也對日方立場表示理解。高市也向川普說明近期日本內閣改組，雖然18名閣員中有10人更換，但負責與美國政府主要官員接洽的外相茂木敏充、財務相片山皋月、經產相赤澤亮正及防衛相小泉進次郎都繼續留任。她表示，希望進一步深化兩國政策負責人之間的關係，使日美同盟更加穩固。