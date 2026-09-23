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洛杉磯道奇隊在例行賽最後一周迎來重大戰力回歸。因「右上臂二頭肌發炎」進入傷兵名單（IL）的大谷翔平，確定將於台灣時間24日面對聖地牙哥教士隊的比賽中重返賽場。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時明言，大谷將排入明日的先發打線；與此同時，因右手中指水泡破裂缺陣的佐佐木朗希，也於今（23）日正式歸隊，並將轉往牛棚待命備戰季後賽。羅伯斯明確表示：「只要沒有發生突發狀況，大谷明天就會回到先發陣容。」談及大谷目前的身體狀況，羅伯斯透露其恢復進度十分理想：「他的狀況有顯著的改善。如果剛進傷兵名單時的狀態是5分，現在大約已經恢復到8或9分了。」大谷在歸隊前一日已進行了教練餵球的打擊練習與重量訓練，不過並未進行實戰形式的打擊練習（Live BP），預計將直接上陣實戰。關於大谷復出後的棒次安排，羅伯斯表示基本規劃是讓他重回第一棒，但會謹慎考量對手的左右投屬性。由於教士隊明日預定由左投雷伊（Robbie Ray）先發，道奇可能會繼續讓貝茲（Mookie Betts）擔任開路先發；若面對右投，大谷則必定會擔綱第一棒。羅伯茲強調，打線的具體排序仍需經過深思熟慮，目前尚未完全定案。除了大谷翔平，因右手中指水泡進入IL的佐佐木朗希也於今日正式回到大聯盟名單。為了備戰即將到來的季後賽，球團決定將本季一直擔任先發的佐佐木調往牛棚。由於道奇今日迎戰教士預計採用「牛棚日」，羅伯斯透露佐佐木今晚將負責約2局的長中繼任務。佐佐木在去年的例行賽尾聲同樣從右肩傷勢復出並轉任後援，隨後在季後賽出賽9場，繳出防禦率0.84的統治級成績，甚至在分區系列賽上演3局完全投球，為道奇的世界大賽連霸立下汗馬功勞。當被問及今年是否會讓佐佐木再次擔任「終結者」時，羅伯斯語帶保留地表示：「這當然是選項之一，但我目前不想直接將他定位為終結者。去年的調度是基於當時投手群的健康與表現狀況所迫，而他完美地填補了那個空缺。」羅伯斯強調，未來的具體起用方式，將取決於佐佐木今晚以及例行賽結束前一兩次短局數登板的投球內容來做最終評估。