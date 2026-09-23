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▲章子怡過去是很上鏡的「電影臉」，臉部骨骼明顯。（圖／章子怡微博）

47歲國際影后章子怡日前出席「2026灣區升明月」晚會擔任和平大使，壓軸致詞展現優雅風采。不料高清畫面流出後，網友指她臉部圓潤浮腫、下頜線消失，甚至酸「腫到眼睛睜不開」、「完全認不出來」，質疑她醫美過頭。對此，粉絲護航澄清她是為了新電影增重，目前仍處於恢復期才導致臉看起來比較胖。章子怡當天身穿一襲金色深V低胸晚禮服亮相，盤起頭髮展現優雅氣質，但晚會畫面曝光後，「＃章子怡 臉」的關鍵字迅速登上微博熱搜。許多觀眾發現她一改過往棱角分明的「絕佳骨相」，面頰變得飽滿豐潤、蘋果肌隆起，眼周神態與眉型也顯得柔和，少了昔日在《臥虎藏龍》或《一代宗師》中的清冷凌厲感。這讓不少觀眾紛紛驚呼：「面相和氣質都變了，是Do（指醫美）了嗎？」、「判若兩人，原來的靈氣沒了」、「為什麼要把臉弄胖，為了看起來比較年輕嗎？」、「人不可能永遠沒皺紋，還是覺得要服老，醫美過頭反而沒氣質」、「沒有以前好看，以前高級美，現在…不好說」、「完全認不出來是章子怡」，甚至傳出替身陰謀論。針對醫美與外貌過度的質疑，章子怡方面雖未對本次熱搜做出正面回應，但不少支持者與粉絲幫忙說話，表示章子怡先前為了完美詮釋曹保平執導的新片《尋子遺跡》中歷經風霜的底層單親母親角色，主動增重近10公斤（約20斤），拋棄了明星的精緻外形，其實是敬業的表現。而她過去受訪時，也曾坦然表示：「演員為角色服務是最基本的職業素養。」據悉，該電影已於今年4月底殺青，章子怡目前正處於身材恢復期。粉絲認為章子怡本來就是屬於骨架小的類型，一胖就很容易胖臉，加上年紀增長代謝變慢，才會給人臉腫的感覺，希望大家不要逼她快速減肥、製造焦慮。