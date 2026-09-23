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黃國昌脫口「徐欣瑩Game Over了」

小草若要投民進黨？黃國昌：不會阻止

徐欣瑩回應：一切都過去了 選情越來越好

王婉諭追問徐欣瑩與妙天關係 要求說明政教界線

徐欣瑩反擊：選舉才拿出來炒 都是栽贓抹黑

鄭朝方陣營：宗教自由不等於不用接受公共檢驗

民眾黨主席黃國昌昨（22）日直言國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩「Game Over了」，並表示若民眾黨支持者要把票投給民進黨，他「不會阻止」；時代力量黨主席王婉諭則質疑徐欣瑩與妙天禪師相關政教網絡、修法及利益迴避問題。面對質疑，徐欣瑩回應，新竹縣選情自己一路都有掌握，目前狀況「越來越好」；至於妙天相關質疑，她則反批是選舉期間一再被操作的「假議題」、栽贓抹黑。黃國昌昨上《千秋萬事》，節目正式開始前談到新竹縣選情時，他脫口表示：「徐欣瑩Game Over了。」而這句話透過直播播出後，立即引發聊天室討論，黃國昌也發現自己的評論已經被播出去，笑稱「完蛋了」，並說「你們耳朵要長繭了」。談到竹北市長選舉藍白合作破局，黃國昌表示，既然各方都已完成登記，「事已至此」，就各自努力。他也說，民眾黨內部一直有做滾動式民調，綜合分析結果相當一致，目前竹北已經正式進入三強鼎立狀態。黃國昌並表示，新竹縣及竹北發生的事情，是大家都不樂見的，但應該「就留在新竹縣跟竹北市」，不要再擴大到其他縣市。他並強調，自己與別人合作時非常重視誠信，「我答應的事情，一定會做到」。至於新竹縣長選舉，黃國昌表示，民眾黨目前沒有對支持者下達任何投票指令。節目主持人王淺秋進一步追問，如果民眾黨支持者最後想把票投給民進黨候選人，黃國昌是否會阻止？黃國昌直接回應：「不會阻止。」不過，他也強調，黨公職「不可以去助選」。黃國昌另提到，國民黨新竹縣議長張鎮榮曾表示「柯文哲38%光環已成歷史，民眾黨影響不大」，既然國民黨地方人士這樣看待民眾黨，那民眾黨就承認自己「能力有限」，把心力放在竹北選戰。對於黃國昌直接評論她「Game Over」，徐欣瑩回應，整體選情一路以來自己都有掌握，「所有一切都過去了」。徐欣瑩強調，目前新竹縣的選舉情況是「越來越好」，而且藍綠對決態勢已逐漸形成。她並將這場選舉定調為「廉能政治對上金權政治的選擇」，表示接下來仍會持續爭取縣民支持。另一方面，時代力量黨主席王婉諭也召開記者會指出，從公開資料來看，妙天相關組織長期涉入政治事務，其中也涉及現任政治人物與參選人，因此徐欣瑩身為縣長參選人，有責任向選民說明宗教與政治之間的界線，以及如何落實利益迴避。王婉諭也指出，釋迦牟尼佛救世基金會雖稱目前已無現任政治人物擔任董監事，但司法院最新資料仍可看到徐欣瑩、吳旭智等人名字，因此應公布最新異動資料及相關案號。她並要求妙天方面公布近5年財報與工作報告，說明相關組織與政治人物之間的關係。時代力量新竹縣議員參選人張育慈則指出，徐欣瑩2013年曾與其他立委共同提案修正《殯葬管理條例》，刪除業者每月提交交易清冊等規範；而當時徐欣瑩擔任釋迦牟尼佛救世基金會董事，因此要求她說明當年修法原因？以及是否曾進行利益衝突評估？另有時力參選人指出，徐欣瑩今年3月主提《宗教基本法》草案，雖強調宗教平等與自由，但對財務公開、會計查核及關係人迴避等問題著墨不足，因此質疑若未來徐欣瑩擔任縣長，如何確保宗教與地方治理之間維持適當界線？而面對王婉諭等人的質疑，徐欣瑩回應，這些問題「一直以來都是假議題」。她表示，自己從政將近20年，平常從未出現相關爭議，只有到了選舉期間，才會有人刻意拿出來「潑髒水、造謠抹黑」。徐欣瑩指出，相關修法都已經經過多年，立法院本來就是合議制，任何法案都不是單一立委可以決定，而且「所有的修法都是為了全民更好」。她也批評，外界所提出的一些指控是「不實的事實」，若硬要將相關議題全部牽扯到她身上，就是刻意栽贓抹黑。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠則表示，個人信仰與政治無關，宗教信仰自由應受到尊重，也質疑將宗教信仰直接與選舉掛鉤，是對特定信仰的政治攻擊。對此，鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮表示，宗教信仰確實屬於個人自由，但宗教是否進一步介入政治、影響公共治理，就是公共議題。羅子淮認為，徐欣瑩應正面回應外界對政教界線、「宗教介選」等疑問，也應清楚說明自己在相關基金會中所扮演的角色，以及是否存在資金往來等問題。他並表示，徐欣瑩也應向選民說明，未來若擔任政治公職，相關決策是否可能受到宗教因素影響。