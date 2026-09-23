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▲「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」將於9月25日登場，今年以迪士尼經典故事《小熊維尼》100週年為主題。（圖／嘉義市府提供）

▲「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」以迪士尼經典故事《小熊維尼》100週年為主題。（圖／嘉義市府提供）

▲「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」以迪士尼經典故事《小熊維尼》100週年為主題。（圖／嘉義市府提供）

▲「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」表演卡司先看。（圖／嘉義市府提供）

嘉義市府宣布，年度夜間光影盛事「2026嘉義市光織影舞-光影藝術展」將以迪士尼經典故事《小熊維尼》100週年為主題，打造「光影森林」沉浸式展區，規劃10大超人氣光影藝術裝置，北香湖公園將化身為會發光的立體故事繪本。包含百畝森林的奇幻入口，到月光、蜂蜜與湖面倒影交織的夢幻場景，9月25日登場展至10月11日。：9月25日（五）至10月11日（日）：每日 18:00 － 22:00：Sweet Market 微笑市集每日 16:00 起開放：嘉義市北香湖公園嘉義市長黃敏惠指出，今年展區精彩可期，其中首推「森林聚光站」，高達9公尺的小熊維尼造型氣偶，矗立在北香湖畔，手持象徵「希望與夢想」、印有百年紀念意象的3公尺紅色氣球，以萌趣可愛之姿迎接每位到訪旅人。湖面中央則有「月畔甜蜜漣漪」，由直徑5公尺的巨大月球靜置於水面，蜂蜜罐散發出金色光暈，搭配一旁悠閒趴臥湖面的小熊維尼造型氣偶，兩者相互映襯，讓北香湖自然水域轉化為一座巨大的倒影劇場。嘉義市政府觀光新聞處長鄭雅文補充，除上述兩大亮點外，其餘展區各具巧思。以「開光小序：故事的起點」作為光影森林的入口篇章，把北香湖公園的入口，轉化為通往百畝森林的巨大故事扉頁，打造高4公尺、全長20公尺的繪本隧道，走進《小熊維尼》的美好世界。「暖暖座椅」化身溫暖的休憩角落。「霧霧微光林」以「屹耳在風雨中的堅毅」為設計意象，打造一座藏身森林中的溫馨樹屋。「飛飛亮光」呈現跳跳虎、小豬與屹耳一同飛翔的勇氣啟航精神。另外還有「蜂蜜派對」、「願望轉轉」、「飄飄光河」、「躲光基地」共計有10個展區。孫淑媚、黃妃率先開唱，羅時豐壓軸；陳華、八三夭、魏嘉瑩、邱鋒澤，家家、蕭景鴻（阿弟）、李聖傑柯有倫、邱振哲、蔡旻佑、林凡、洪佩瑜、彭佳慧連番上陣