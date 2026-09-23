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2026秋分5星座運勢出爐！獅子迎升遷財運 天秤貴人牽線

第一名：獅子座

▲獅子座有升遷、業績及接案機會，但別被掌聲沖昏頭。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

第二名：天秤座

第三名：水瓶座

▲水瓶座適合思考科技、AI及生活轉變。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

第四名：雙子座

第五名：牡羊座

今（23）日迎來秋分節氣，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，2026年秋分期間，太陽、木星、水星、月亮與土星的能量較為突出，上升、太陽或月亮星座落在天秤、獅子、水瓶、牡羊、雙子等5星座，較容易碰上事業突破、人脈拓展及貴人牽線等機會。不過，想把好運真正轉化為成果，關鍵仍在於選對合作對象、做出正確判斷。邱彥龍老師表示，這段時間的好運並非單純來自運勢推動，而是「選對人、做對事」。無論合作或投資，都不能只看表面熱鬧，合作前應確認利益分配及對方誠信，投資則要先把現金部位守好；工作上則可適度借力使力。尤其面對大量資訊與人際往來時，若能穩住情緒、辨別真假消息，不被面子或人情左右，更有機會把眼前的機會轉化成實際成果與財富。2026年秋分期間，獅子座容易成為眾人注意的焦點，工作上有升遷機會，業績也有放大的可能，接案、曝光等表現比平時更容易受到關注。若從事品牌經營、自媒體或管理工作，也能感受到較強的發展優勢。不過，南交點同樣位於獅子座，邱彥龍提醒，這也可能讓獅子因為太在意面子，而把事情做過頭。雖然「有舞台就好好表現」沒有錯，但不能因為獲得掌聲，就誤以為那代表真正的實力與財富。秋分時節，太陽與水星能量同步帶動天秤座，使其在人際互動、溝通、談判及合作方面更具優勢，適合主動拓展人脈、洽談合作，甚至重新包裝自己的形象與專業。此外，朋友也可能成為工作或商業機會的重要牽線者。不過，邱彥龍提醒，部分事情可能表面看似和平，背後卻有不同盤算，因此不要因為不好意思而省略確認程序。重要條件務必要事先談清楚，才能讓原本的人緣真正轉化成可運用的資源。秋分期間，水瓶座對環境變化的感受較敏銳，容易比身邊的人更早察覺趨勢轉變，若有科技、AI、網路、創新或房產相關規劃，都可趁這段時間重新思考，也適合重新調整生活重心。這段期間水瓶座也可能突然冒出搬家、換工作，甚至結束某些關係的念頭。邱彥龍表示，想改變並不是問題，但不要只是為了逃離眼前狀況就急著做決定，行動前應先釐清自己真正想要的是什麼，再決定是否踏出下一步。雙子座在2026年秋分期間，資訊敏感度及臨場反應明顯提升，市場變化、投資消息、新科技，甚至一些尚未受到多數人注意的趨勢，都可能被雙子率先捕捉。這樣的特質很適合投入研究、企劃、媒體及跨領域發展，但資訊大量湧入的同時，也容易讓人陷入焦慮，甚至誤信假消息。邱彥龍提醒，真正厲害的並不是掌握最多資訊，而是能判斷哪些消息根本不值得相信，避免錯誤資訊影響判斷。牡羊座在秋分期間屬於「壓力越大，成長越快」的類型，工作上容易遇到真正能提供指導、協助解決問題的人，雖然有機會因此累積經驗，但同時也伴隨較大的責任與健康壓力。邱彥龍指出，牡羊可能出現忙碌程度很高，成果卻沒有同步增加的感受，因此不要習慣把所有事情一肩扛起。與其持續硬撐，不如重新排列工作優先順序，找到更有效率的處理方式，才能讓投入的時間真正轉化成成果。