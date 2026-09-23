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▲張善為生病前演藝事業頗有起色，綜藝、戲劇方面發展都很不錯。（圖／翻攝自張善為臉書）

▲張善為臉書貼文停留在2013年底，從此再未主動對外說過近況。（圖／翻攝自張善為臉書）

經典校園劇《麻辣鮮師》播出至今已26年，劇中飾演學生、老師的演員現況備受關注，其中飾演「蝌蚪」柯志明的男星張善為當時爆紅，後來還加入兒童台成為「黑皮哥哥」，更經常在綜藝節目上露臉。怎料他2013年因脊椎血塊壓迫神經，被緊急送醫治療，手術後就癱瘓至今；張善為當時更曾在臉書發文，痛苦直呼：「從來不知道動一根指頭有那麼的難。」張善為飾演的「蝌蚪」在《麻辣鮮師》中個性古靈精怪，雖然愛占人便宜、耍無賴，但當朋友真遇上困難時，他又會挺身而出幫忙想辦法解決，是劇中的搞笑擔當，不少觀眾當年都很喜歡他。張善為後來又以「黑皮哥哥」形象活躍於兒童台，還拍過客語電視劇《菸田少年》，入圍第43屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。原本前景一片大好的他，怎料在2013年11月突然發病，演藝事業被迫中斷。張善為當時不僅發燒、嘔吐，雙腿還越來越無力，他緊急就醫後才知道，原來是過去玩遊戲太過拚命，導致身體留下舊傷，脊椎有血塊壓迫神經，因此必須緊急開刀，可惜動刀清除血塊後，他的情況仍不樂觀。張善為當時曾在臉書發文：「」他也表示自己知道有很多人關心他，給他力量：「就算一根一根指頭動起來我也會用盡全力，不讓你們擔心，對不起我真的太不孝，張善為加油好嗎，一定要。」字字句句讓粉絲看了相當心疼。而張善為自從2013年底發文後，就沒再更新動態，從此神隱。親友曾表示，他是愛面子的人，不希望大家看到他生病的模樣，只想將最陽光、美好的一面留給大眾，才不願與外界聯繫。兒童台好友「蜻蜓哥哥」宋翊彰今年4月受訪時則透露，自己輾轉打聽，透過一名長期關心張善為的粉絲阿嬤得知張善為近況，表示他目前「有比較好了」。