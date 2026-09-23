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▲「2026 諸羅搖滾音樂祭」本次演出陣容亮點十足，兩日卡司一次看。（圖／笨道策展有限公司提供）

由嘉義市政府文化局主辦、秋季最熱血的音樂盛事「2026 諸羅搖滾音樂祭」，將於 10 月 10 日、 11 日在嘉義市大同技術學院登場。兩天活動全程免費入場，今年特別集結了美秀集團、滅火器、來自日本京都的搖滾樂團 Hakubi等跨國陣容、金曲級樂團，活動負責人蕭達謙，同時也是臺灣指標性音樂祭「浪人祭」的總策展人，他提到：「除了舞台上的震撼演出，今年特別注重文化扎根。」「2026 諸羅搖滾音樂祭」本次演出陣容亮點十足，最受矚目的莫過於來自嘉義在地的樂團美秀集團，過去曾獲金曲獎多項提名肯定的他們，於今年五月在同個場地舉辦成團十週年大型演唱會，吸引超過萬名觀眾返鄉相聚，再度重返故鄉主場，讓許多粉絲直呼：「簡直是夢回十週年演唱會！」而今年 7 月首度攻下臺北小巨蛋的樂團滅火器、台語歌后鄭宜農、征戰亞美歐三大洲的音樂團體大象體操，也都接連登台演出。海外陣容方面，來自日本京都的搖滾樂團 Hakubi 亦是一大亮點，主唱片桐與嘉義有著極深的羈絆，他的祖父過去曾在嘉義生活過一段時間，這份跨越世代的尋根情懷被他寫成作品〈何者〉，並曾與團員親自來到嘉義拍攝 MV，此次將以直擊靈魂的日系搖滾嗨翻現場。這次活動的負責人蕭達謙，同時也是音樂祭「浪人祭」的總策展人，嘉義出身的他表示，這次很榮幸能參與嘉義市政府文化局的活動承辦，並強調：「我們帶上全新的視角與經驗，重新回到這片最熟悉的土地，把最好的成果完整回饋給我的家鄉。」蕭達謙還提到，除了舞台上的震撼演出，今年特別注重文化扎根，特別打造「諸羅沙龍」講座舞台，邀請產業前輩與在地創作者自由對談。嘉義市政府文化局局長謝育哲則表示，今年活動透過「流行音樂人才培育計畫｜新聲徵選」選拔出三組潛力新秀，好大一把勇者劍、Gamble Groove 與 henÿ，他們將帶著無畏的創作能量注入最生猛的新血。