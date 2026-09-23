我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳、馬斯克都在名單 科技巨頭齊聚

中國國家主席習近平本週訪問美國，美國總統川普將於24日在白宮舉行國宴款待。路透社引述知情人士透露，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）已確認出席，屆時包括黃仁勳、馬斯克、貝佐斯等美國科技與商界重量級人物也預計齊聚白宮。根據路透社報導，川普與習近平將舉行今年第二次面對面會談。在美中關係持續受到貿易、台灣、伊朗戰爭，以及人工智慧（AI）競爭等議題影響之際，兩國領袖此次會面受到高度關注。據知情人士透露，目前預計出席白宮國宴的科技業領袖陣容相當豪華，包括亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，以及戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）。Meta執行長祖克柏與輝瑞執行長博爾拉也確認計畫出席。除了科技及製藥業，美國金融界重量級人物也將到場，包括摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon），以及花旗集團（Citigroup）執行長范潔恩（Jane Fraser）。美國企業領袖大陣仗出席之際，美中也正就AI、貿易等議題展開磋商。隨著川習會及白宮國宴登場，兩國如何處理科技競爭、經貿與地緣政治分歧，將成為此次習近平訪美的重要焦點。