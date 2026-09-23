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▲侯伯樺(中)卒業式與指導老師池見教授（右）及國際大學台灣籍陳堯柏教授（左）合照。（圖／嶺東提供）

▲侯伯樺(後排右三)參加愛努文化民族文化象徵空間參訪活動.（圖／嶺東提供）

嶺東科技大學觀光與休閒管理研究所碩士班學生侯伯樺，前往日本札幌國際大學交流一年半，順利取得大學院觀光學研究科雙聯碩士學位外，還獲得北海道二世谷民宿業者White Villa肯定，10月將赴日從事民宿營運管理工作，從海外求學進一步跨入日本職場。侯伯樺獲114年度高教深耕計畫國際菁英方案補助30萬元，自2025年4月至2026年9月赴札幌國際大學交流學習，期間除了修課及投入研究，也跟隨校方教師走訪北海道各地，了解當地觀光發展、地方文化與特色，將課堂所學帶進實際場域。在札幌求學期間，他也參與國際交流、地方文化體驗、愛努文化交流、台灣文化介紹及日語相關活動，與日本師生、當地居民及來自不同國家的學生互動。透過跨文化交流，他逐漸熟悉北海道生活，也有機會向國際友人介紹台灣文化。一年半的留學生活，讓侯伯樺完整經歷北海道四季。從初到日本時對環境陌生，到逐漸融入當地生活，親身經歷積雪融化、春暖花開、夏季活動、秋季紅葉及冬季降雪。他形容，這段經驗不只是海外求學，也是一段深入當地生活的人生歷程，「我不是只在北海道取得學位，也真正生活在北海道了。」除了學術學習，侯伯樺也將觀光專業與海外生活經驗帶進職涯發展，已獲北海道二世谷White Villa聘任，將從事民宿營運管理工作。對他而言，從「赴日求學」進一步走向「留日就業」，也讓海外學習與未來職涯產生連結。嶺東科大表示，侯伯樺透過高教深耕計畫國際菁英方案赴日交流，在取得雙聯學位之外，也累積觀光產業、跨文化交流及實務經驗，並進一步獲得日本業者工作機會。