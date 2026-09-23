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▲香烤軟絲佐薄荷萊姆葡萄香醋。（圖／OLIVIERS&CO.提供）

▲無酒精版洛神花瑪格麗特Margarita調飲，將氣泡水和洛神花佛手柑葡萄香醋依喜好的比例調勻，加入少許切片檸檬與洛神花蜜餞，並在杯口抹鹽，就是一杯令人驚艷的創意調飲。（圖／OLIVIERS&CO.提供）

中秋將至，烤肉儼然已成為台灣人團聚時刻不可或缺的餐桌風景。以地中海食材傳遞質感飲食風格的OLIVIERS&CO.，全新推出以經典雞尾酒為靈感的「風味果醋」，既可以料理又可以調飲，讓中秋餐桌多了玩味新樂趣。風味果醋系列的靈感是來自經典的雞尾酒世界，以清新的花香與細膩的果香重新演繹餐桌風味。來自法國傳統工藝精心製作，百分之百天然食材，不添加人工香料與色素，將真實食材的香氣完整封存於每一滴香醋之中。它們不僅是風味果醋，更是激發料理靈感的創意食材。將原本屬於酒吧的雞尾酒風味，用法國調味藝術融合地中海橄欖油文化帶進日常餐桌。無論是用於沙拉、海鮮、甜點或調製雞尾酒與無酒精飲品，都能輕鬆的為餐桌增添層次與驚喜，讓每一道料理都散發輕盈、愉悅且充滿創意的法式風格。「法國薄荷萊姆白葡萄香醋」取材自經典的莫希托Mojito，萊姆的明亮酸香搭配薄荷清新的草本氣息，帶來輕盈俐落的風味。這款手工釀製的風味果醋散發著細膩的草本與檸香氣息，加入氣泡水與冰塊即可成為餐桌上沁涼的無酒精調飲；用於料理時，則適合為沙拉、時蔬、海鮮與白肉料理注入清爽的層次，帶來酸甜的味蕾轉折，為每一道料理添加令人驚喜的雅緻風味。「法國洛神花佛手柑白葡萄香醋」則是以經典洛神花瑪格麗特Hibiscus Margarita為靈感，將洛神花鮮明的花果香氣與佛手柑的柑橘調性融入白葡萄香醋，呈現明亮的紅寶石色澤與清新酸香。嚴選萃取天然完整的洛神花花朵浸漬於白葡萄香醋中，透過精湛的浸泡工藝，獲取細緻而優雅的花香，充滿層次的清新酸香，展現令人著迷的風味。只需輕輕幾滴，就可提升沙拉、新鮮乳酪、甜點或創意調飲的風味，為每一道料理增添細膩而獨特的精緻韻味。OLIVIERS&CO.指出，此系列的風味果醋非常適合探索不同食材、自由混合搭配並大膽創作，在餐桌上盡情玩味享受每一次的味覺冒險。或是跟著以下食譜動手做，享受驚喜的創意新滋味。