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美股4大指數前一交易日有漲有跌，台股今（23）日開高走高，加權指數以47895點開出，上漲95點，盤中漲勢持續擴大，目前上漲502.46點，來到48302.63點。權王台積電（2330）今日開盤上漲15元，以2475元開出，盤中漲幅進一步擴大，目前上漲30元至2490元，漲幅1.22％，成為推升大盤的重要力量。其他權值股方面，鴻海（2317）上漲3.5元至256.5元；聯發科（2454）上漲45元至5225元；廣達（2382）維持平盤342元；長榮（2603）則下跌1.5元至241元。記憶體族群走揚，南亞科（2408）大漲逾4%報522元；華邦電（2344）漲逾2%報176元；旺宏（2337）漲逾3%報122.5元；群聯（8299）大漲逾6%報2320元。美股主要指數前一交易日表現分歧，道瓊工業指數終場下跌185.14點，收在51863.69點；標準普爾500指數下跌0.06點，收7764.64點；那斯達克指數上漲122.18點，收在27244.28點；費城半導體指數則大漲256.65點，收在12689.82點。國際油價下跌，布蘭特原油期貨下跌1.09%、西德州中級原油期貨則下跌1.24%，主因沙烏地原油供應開始恢復。此外，美國總統川普表示，美國可能在11月期中選舉後，與伊朗達成協議，但是否談判還要再做出決定。此後，油價跌幅收斂。