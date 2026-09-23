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▲Mark以1333萬的IG追蹤數獲得第1，但竟因國籍讓粉絲吵翻。（圖／翻攝自Mark IG@marktuan）

近日有網友討論台灣藝人IG粉絲追蹤人數的排行，沒想到第一名竟不是TWICE成員周子瑜，而是曾與她同屬JYP娛樂的師兄GOT7成員Mark（段宜恩），以1333萬的追蹤人數獲得冠軍，就連華語歌壇天王周杰倫都只排第三名、天后蔡依林則位居第九名。不過Mark奪冠這件事，卻意外讓粉絲戰翻，原因是他其實在美國出生，長年住在國外，因此有人認為他不能被歸類於台灣藝人。台灣藝人IG的粉絲追蹤人數一直都是粉絲們討論的話題。而近日有網友再度列出排行，發現位居第一名的竟是台裔美籍的Mark，以1333萬奪下冠軍。雖然Mark的父母都是來自台灣，但其實他是在洛杉磯出生，曾隨著父母到巴西、巴拉圭定居數年，之後又搬回洛杉磯居住，長年都在國外。這也讓部分網友對於他被列為台灣藝人感到不滿，認為沒有中華民國國籍的都不算；另一派則認為IG追蹤是代表在全球的影響力，而不是單一地區，因此認為Mark的冠軍與人氣實至名歸。而緊追在後的則是子瑜以1325萬奪下第二名，再來就是周杰倫的1133萬、長年在榜內的李毓芬雖然近年較少露面，但也以847.1萬佔據第四名、第五名是NCT成員劉揚揚的669.5萬、第六名是王力宏的608.6萬、在台灣有高人氣的i-dle成員葉舒華以586.4萬位居第七名、第八名f(x)出身成員劉逸雲（Amber）則有507.6萬人追蹤、第九名是蔡依林的480.6萬、彭于晏也以474.9萬拿下第十名。