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2026年名古屋亞運賽事如火如荼進行中，代表中國香港出戰的「女飛魚」何詩蓓（Siobhan Haughey）展現了驚人的宰制力。在22日舉行的女子100公尺自由式決賽中，她以52秒45的成績強勢奪金，成功衛冕100公尺及前一日的200公尺自由式金牌。連同日前的4x100公尺自由式接力銀牌，她個人在本屆亞運已進帳2金1銀；若回顧她三屆亞運的輝煌戰績，目前已累計4金2銀6銅，穩坐香港史上獲得最多亞運獎牌的運動員寶座。身為女子100公尺自由式亞洲紀錄與亞運紀錄保持人，何詩蓓在決賽中被安排在第四水道。她起跳後迅速確立優勢，前50公尺游出25秒25，領先緊追在後的中國選手近半秒。轉身後她持續拉開差距，最終以52秒45率先觸壁奪金。中國選手余依婷以53秒21獲得銀牌，程玉潔則以53秒47摘下銅牌。賽後，何詩蓓在混合採訪區接受了日本媒體《THE DIGEST》的獨家專訪。她用日文「謝謝」回應了記者的祝賀，並表示：「整體來說時間非常不錯，我今天的目標就是盡全力，能達成這個目標我感到很高興。」此外，她特別提到與同為香港隊的17歲新星李芯瑤（並列第7名）一同在決賽舞台競技的喜悅：「在大賽中能有其他香港選手一起參賽是非常難得的，她真的是一位很棒的選手。」這次亞運的游泳項目於東京水上運動中心舉行，這裡對何詩蓓而言並不陌生。5年前她在東京奧運拿下雙銀，但當時因疫情並無觀眾進場。她笑著說：「這次能在父母與眾多香港粉絲面前比賽，讓我感到非常開心與充滿能量。日本的粉絲也非常親切且給予我們極大的尊重。」她更透露自己私下是個十足的日本美食控，舉凡壽司、拉麵、咖哩和章魚燒都是她的最愛，「在辛苦的重量訓練和嚴格的飲食控制後，吃一碗拉麵就是我對自己最好的獎賞！」截至22日，香港代表團以3金5銀4銅暫居獎牌榜第6位。何詩蓓在個人項目僅剩24日的50公尺自由式賽事，若能順利摘金，她不僅將完成單屆自由式3冠王的壯舉，更能追平前香港自行車名將李慧詩所保持的「亞運累計5金」港隊歷史紀錄。面對接下來的賽事，何詩蓓坦言這是一場漫長的戰鬥，必須做好體力恢復，但她強調：「我不想給自己太大壓力，只要盡全力去游就好。」