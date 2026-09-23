島西北方海面的「熱帶性低氣壓TD29」持續發展，前中央氣象局局長鄭明典表示，TD29的雲系在大東亞衛星雲圖中的邊緣，距離台灣還有段距離，但雲團的旋轉特徵很明確，預期今明兩天就會增強為舒力基颱風，預測路徑在中秋連假後、下周二（9月29日）左右相當接近台灣，必須開始觀察追蹤。
舒力基最快今生成 威力至少達中颱
天氣風險公司資深顧問吳聖宇分析，舒力基颱風最快今（23）日生成，在良好大氣、海洋條件下持續增強，接近台灣東方海域時強度至少達中度颱風，不過暴風圈半徑約200公里，屬中等偏小型颱風。
路徑仍有變數 不排除重新西進侵台
吳聖宇指出，舒力基颱風在周六（9月26日）之前，會受到太平洋高壓引導，穩定朝「西北西至西北」方向移動，逐漸靠近台灣東南方海域，周六北方西風短波槽東移，可能使太平洋高壓東退，並在黃海至東海形成「高壓弱點」，舒力基颱風引導力量減弱，周末至下周一（9月28日）移動速度可能明顯放慢。
舒力基颱風進入高壓弱點後，預期可能轉向偏北，在台灣東方海域緩慢北上，下周二、下周三（9月30日）越過高壓弱點後，再加速往東北遠離，不過部分預報認為，颱風可能轉向失敗，減速後重新回到西北西路徑，持續朝台灣靠近，屆時下周二、下周三反而可能有直接侵台的風險，未來幾天仍須持續觀察。
中秋連假前三天天氣穩 午後山區防雷雨
吳聖宇提及，舒力基颱風靠近前，今天至周日台灣天氣穩定，僅東半部迎風面有局部短暫陣雨，西半部午後有熱對流降雨，主要集中山區，白天西半部高溫31至33度，局部可達34至36度，苗栗以北至宜蘭清晨低溫22至24度，空曠地區可能低於20度，日夜溫差較大。
下周一（28日）隨著舒力基颱風外圍雲系接近，北部、東北部降雨機會提高，整體而言，中秋連假前3天的天氣都偏穩定，最後一天變數較大，此外，周六起颱風外圍長浪可能提前影響北海岸、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼，加上近期適逢天文大潮，前往海邊活動務必留意海象。
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天氣風險公司資深顧問吳聖宇分析，舒力基颱風最快今（23）日生成，在良好大氣、海洋條件下持續增強，接近台灣東方海域時強度至少達中度颱風，不過暴風圈半徑約200公里，屬中等偏小型颱風。
吳聖宇指出，舒力基颱風在周六（9月26日）之前，會受到太平洋高壓引導，穩定朝「西北西至西北」方向移動，逐漸靠近台灣東南方海域，周六北方西風短波槽東移，可能使太平洋高壓東退，並在黃海至東海形成「高壓弱點」，舒力基颱風引導力量減弱，周末至下周一（9月28日）移動速度可能明顯放慢。
舒力基颱風進入高壓弱點後，預期可能轉向偏北，在台灣東方海域緩慢北上，下周二、下周三（9月30日）越過高壓弱點後，再加速往東北遠離，不過部分預報認為，颱風可能轉向失敗，減速後重新回到西北西路徑，持續朝台灣靠近，屆時下周二、下周三反而可能有直接侵台的風險，未來幾天仍須持續觀察。
吳聖宇提及，舒力基颱風靠近前，今天至周日台灣天氣穩定，僅東半部迎風面有局部短暫陣雨，西半部午後有熱對流降雨，主要集中山區，白天西半部高溫31至33度，局部可達34至36度，苗栗以北至宜蘭清晨低溫22至24度，空曠地區可能低於20度，日夜溫差較大。
下周一（28日）隨著舒力基颱風外圍雲系接近，北部、東北部降雨機會提高，整體而言，中秋連假前3天的天氣都偏穩定，最後一天變數較大，此外，周六起颱風外圍長浪可能提前影響北海岸、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼，加上近期適逢天文大潮，前往海邊活動務必留意海象。