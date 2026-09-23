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朱凱翔估「保底60萬票」 得票率天花板約44％

黃揚明5月就估57萬票

2026台北市長選戰最新民調顯示，現任市長蔣萬安支持度41.7%，民進黨參選人沈伯洋40.5%，雙方僅差1.2個百分點，引發外界高度關注。對此，媒體人朱凱翔昨（22）日評估，沈伯洋「樓地板」約60萬票；另外，媒體人黃揚明也表示，他早在5月就估沈伯洋約可拿57萬票起跳。朱凱翔昨在《誰來早餐》節目中表示，他認為今年台北市長選戰有2個重要數字，一個是沈伯洋的「60萬票」，另一個則是綠營約44%的得票率。朱凱翔認為，2022年台北市長選舉是三腳督，今年民眾黨沒有推出市長候選人，當年的白營票源究竟會如何重新分配並不好直接推算，因此與其單純依靠民調，他更傾向從實際投票結果觀察基本盤。他的算法首先採用2025年大罷免投票結果，把國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆5個選區的罷免同意票相加，合計33萬340票。朱凱翔認為，這些願意在罷免案中實際出門投下同意票的選民，可以視為綠營相對穩固的支持者。接著，他再把2024年立委選舉中，民進黨立委吳思瑤、王世堅、吳沛憶3個選區的得票加總，分別為9萬1958票、11萬1605票及6萬6932票，合計27萬495票。兩者相加後，總數來到60萬835票，因此朱凱翔認為，沈伯洋在台北市的得票「樓地板」約為60萬票。至於得票率，他以2025年大罷免北市投票結構推估，認為綠營在高政治動員情況下的得票占比約43.8%，因此把沈伯洋今年的得票率「天花板」估在44%左右。朱凱翔也進一步推估蔣萬安票數。他提出2種算法，一種是假設總有效票約136萬票，扣掉沈伯洋約60萬票，蔣萬安約可取得76萬票；另一種則是假設2022年黃珊珊票源有約7成轉向蔣萬安，則蔣的票數可能來到約81.5萬票。黃揚明則早在5月21日就曾發文推算沈伯洋的基本得票。他的算法同樣先從2025年台北市5個罷免案的同意票開始計算，王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆5區合計33萬340票。黃揚明認為，願意在罷免投票中出門投下同意票的選民，可以合理視為沈伯洋參選市長時相對穩定的一批支持者，因此光這5區就可能提供超過33萬票。至於另外3個選區，他則採用2024年立委選舉中吳思瑤、王世堅、吳沛憶的票數，3人合計27萬495票。不過黃揚明沒有把27萬票全數算進去，而是考量2024年立委選舉台北市投票率超過74%，今年市長選舉投票率未必同樣高，因此將這部分打9折，估算約24萬票。最後以33萬票加上約24萬票計算，黃揚明推估沈伯洋的得票「樓地板」約57萬票。他當時進一步假設台北市長選舉投票率約65%，總票數約130萬票，若沈伯洋取得57萬票，換算得票率約43.8%。黃揚明並拿歷屆台北市長選舉比較，指出2002年李應元拿下48萬8811票、35.89%；2010年蘇貞昌則拿到較高得票率，因此若沈伯洋最終取得57萬票、約43.8%，將高於過往不少民進黨台北市長候選人的表現。