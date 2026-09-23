我是廣告 請繼續往下閱讀

▲數位局建置「中秋暨教師節連假專區」，提供市民朋友一站式查詢服務(圖／數位局提供)

▲《LAC 保健領導品牌》指定門市最低可享68折優惠，滿額贈好禮(圖／數位局提供)

因應即將到來的中秋節與教師節，臺中市政府數位發展局推出「中秋暨教師節連假專區」，整合連假期間交通、活動、旅遊及便民服務等資訊，方便市民朋友提前掌握假期訊息、規劃行程；同時，《台中通TCPASS》APP與超過2,000間特約店家合作，民眾出示數位市民虛擬卡，即可享有各式好康優惠。數位局長黃惠敏表示，中秋及教師節連假期間，無論是返鄉團聚、安排旅遊，或與親友共度佳節，事前掌握交通及活動資訊都可以讓連假行程安排更順暢。為提供市民朋友更貼心的一站式查詢服務，數位局建置「中秋暨教師節連假專區」，內容涵蓋交通、活動、旅遊及便民服務等面向，民眾可依照假期安排，提前掌握所需資訊，輕鬆規劃連假行程。數位局指出，除了連假資訊外，《台中通TCPASS》也攜手超過2,000間特約店家，涵蓋餐飲、旅遊、購物及生活服務等多元類型，民眾出示數位市民虛擬卡即可享專屬優惠。其中，「仲信金鬱金香酒店－品東西自助百匯」享8折優惠；主打道地客家料理的「客家本色文化餐廳」到店用餐享現金9折、刷卡95折；知名景觀餐廳「又見一炊煙」消費套餐享同款飲料第二杯無限暢飲優惠；「小馬租車」短租享平日65折、假日75折優惠；「顏新發百年餅舖」享9折優惠；「LAC保健領導品牌」指定門市也推出最低68折精選優惠，讓市民朋友從聚餐、出行到送禮，都能享受便利又實用的好康優惠。更多連假資訊請參閱「中秋暨教師節連假專區」（https://www.taichung.gov.tw/1091160/）；特約店家優惠可查閱「中秋暨教師節特約店家宣傳專刊」（https://gov.tw/Dra）。歡迎市民下載《台中通TCPASS》APP（https://gov.tw/qQg），善用數位市民虛擬卡及各項市政生活服務，輕鬆掌握便民資訊與好康優惠。(臺中市政府數位發展局廣告)