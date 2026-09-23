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信民協會昨公布最新台北市長民調，尋求連任的台北市長蔣萬安支持度41.7％、民進黨台北市長參選人沈伯洋則是40.5％，雙方相差1.2個百分點，北市研考會主委殷瑋則透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數。對此，沈伯洋今（23）日回應，民調輸就是輸，他們本來就是挑戰者，因此希望能持續追近，民調只是參考，最終還是要等到11月28日投票日，票票入匭才是最重要的。針對殷瑋透露蔣陣營的民調一事，沈伯洋上午赴南福宮參香、會後受訪時表示，不管是兩位數，還是個位數，還是1%，反正輸就是輸，他們本來就是挑戰者，因此希望能持續追近，民調只是參考，最終還是要等到11月28日、投票之後，票票入匭才是最重要的，「對我們來講，不會改變任何的事情，我們還是傾聽基層、蒐集大家的意見」。對於「洋流」興起、沈伯洋「破圈」等說法，殷瑋則質疑缺乏具體證據，應該靠的只是「體感」。沈伯洋笑稱，「沒有關係，他開心就好」，他們沒有在管破圈不破圈，對他來講，不管大家的政治立場為何，大家都是市民，每一位市民，都是他們說服的對象，不管對方本是否為民進黨支持者，還是哪一個陣營、或是白營的支持者。媒體詢問，藍營質疑信民協會民調感覺像綠營自嗨？沈伯洋說，他們沒有嗨，對他們來講，民調本來就是參考，就是要逐步地追近，他們不會因為今天民調的數字跌多少，去改變現在步調，他們有其節奏，包含每個月要做的事、何時公布政策、什麼時候做「市長你給我聽好」、何時做結合的計畫、什麼時候各議員競選總部成立，以及造勢等，「這些都按照原本步調，希望我們真正的最高峰是在11月28日」。