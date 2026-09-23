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底特律老虎（Detroit Tigers）今日迎戰華盛頓國民（Washington Nationals），台灣好手李灝宇擔任先發二壘手打第二棒。他全場3打數敲出1支安打並選到2次保送，單場3度上壘表現亮眼，但老虎打線整體熄火，加上國民游擊手阿布拉姆斯（C.J. Abrams）單場雙響砲重擊，終場老虎就以1：3不敵國民。李灝宇今日在1局下面對國民先發投手科內利奧（R. Cornelio）首打席吞下三振；3局下第二打席選到四壞球保送；5局下第三打席擊出擊球初速高達101.8英里的強勁滾地球，可惜直朝二壘手而去形成雙殺打。7局下第四打席，李灝宇面對中繼投手肯特（J. Kent）揮出右外野平飛一壘安打，擊球初速達100英里，展現出色的擊球品質。9局下最後反攻機會，李灝宇在第五打席纏鬥7球後再次選到保送上壘，可惜隊友未能延續攻勢。總計李灝宇本場3打數1安打與2次保送，賽季打擊率維持在.268。比賽戰況方面，國民在2局上靠著阿布拉姆斯的右外野陽春砲先馳得點。老虎在6局下展開反攻，馬爾傑里（B. Malgeri）藉由肯特的暴投跑回追平分，雙方戰成1：1平手。然而7局上，阿布拉姆斯再度發威，從老虎先發投手安德森（D. Anderson）手中敲出帶有2分打點的右外野全壘打，一棒定音。安德森今日主投6局被敲5支安打包含2轟，失掉3分責失，送出5次三振，無奈吞下本季第7敗；國民中繼4局僅失1分的肯特則幸運收下勝投，終結者托爾曼（E. Tolman）守成收下救援成功。李灝宇賽後打擊率維持2成68，他本季目前已敲出84支安打，距離大谷翔平保持的亞洲球員大聯盟菜鳥球季93安紀錄還差9支。