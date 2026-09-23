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沈伯洋「洋流崛起」民調逼近蔣萬安！祭品文雞排就有1800份

現任台北市長蔣萬安支持度為41.7%、沈伯洋為40.5%，2人進入誤差範圍內

祭品文光是雞排部分就已經有高達1800份

▲沈伯洋祭品文已經滿天飛，光是當選就有1800份雞排可以吃。（圖／記者嚴俊強攝）

沈伯洋當選還有1000杯珍奶、館長下跪道歉！鍾小平最狠解散國民黨

如果沈伯洋當選他就當場下跪道歉

他在政論節目上直言：「若蔣萬安輸給沈伯洋，那可以到內政部申請解散國民黨。」

台北市長選情進入白熱化，日前信民協會、民調專家戴立安發布最新台北市長民調，蔣萬安、沈伯洋支持度差距僅1.2個百分點，引起各界討論。然而沈伯洋的「洋流」來襲，不少藍營政治人物、泛藍網紅都不以為意，甚至也祭出許多承諾，其中如果沈伯洋當選，要發雞排的總數量就高達1800片、還有珍奶1000杯，除此之外館長也被挖出曾經說過沈伯洋當選就要「下跪道歉」，鍾小平則表示，若蔣萬安輸給沈伯洋，就可以到內政部申請解散國民黨。九合一選舉正式進入倒數66天，民調專家戴立安日前公布台北市長最新民調，，結果該份民調遭到藍營質疑，台北市長蔣萬安更指稱信民協會跟「大罷免的前聯電創辦人曹興誠」有關。戴立安則直球回應：「我在北市府擔任20多年的民意調查諮詢委員迄今，橫跨時任台北市長馬英九到蔣市長，就代表會出來幫蔣萬安市長說話嗎？」然而「洋流」雖然明顯起色，不少藍營政治人物、泛藍知名人士仍然不看好沈伯洋會勝選，根據網友統整，，包括政治評論員張益贍雞排100份、民進黨議員張文潔雞排100份、資深媒體人王瑞德雞排200份、政治評論員吳靜怡雞排100份、網紅陳強尼雞排1000份、網友鄭信健雞排100份、主持人李正皓雞排200份，外加剃光頭1次。除此之外，還有台灣輕珠寶首飾品牌創辦人房秋瑋（房房）喊出的鮮奶珍奶1000杯、網友「Hoho Summer」承諾包看國片20部。網紅「館長」陳之漢則也放話，；國民黨台北市議員秦慧珠則是在議會質詢時表示，若沈伯洋當選，她就捐款100萬給台北市社會局。但最狠的肯定是國民黨台北市議員鍾小平，如今選戰進入白熱化，民調公布蔣萬安與沈伯洋數字如此接近，台北是否真的會變天，只能11月28日見真章。