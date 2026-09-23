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▲白歆惠（後排中）憑著《命中注定我愛你》石安娜一角走紅，婚後將重心放在家庭生活上。（圖／翻攝自小紅書）

▲白歆惠（右）成為人妻、人母後，生活轉為低調，不僅關閉臉書粉專，IG也轉為私人帳號，將重心放在家庭生活，僅偶爾出現在好友的社群上。（圖／曹家瑋IG@izzyliang）

曾被封「林志玲接班人」的43歲名模白歆惠，曾演出《惡作劇之吻》、《命中注定我愛你》等劇，憑著175公分高挑身材和一雙水汪汪大眼，被視為「林志玲接班人」，2016年她閃嫁百億富商唐堂後，便淡出演藝圈，不僅將臉書粉專關閉、IG也轉為私人，生活相當低調。今年初，白歆惠出席好友聚會，只見她依舊優雅，臉上也幾乎看不出歲月痕跡，讓網友大讚：「一點都沒變啊」、「43歲了還這麼美。」白歆惠因身材出眾被模特兒公司相中，開始拍攝廣告，2005年演出《惡作劇之吻》正式進入戲劇圈，憑著《命中注定我愛你》石安娜一角走紅，2009年以《閃亮的日子》入圍第45屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，雖未奪獎但演技備受肯定。被視為「林志玲接班人」的她，2016年與百億富商唐堂低調完婚，婚後定居香港，並陸續生下2名兒子。成為人妻、人母的白歆惠，生活轉為低調，不僅關閉臉書粉專，IG也轉為私人帳號，將重心放在家庭生活。日前，有好友PO出聚會、活動照，白歆惠罕見露面，43歲的她保養得相當好，臉上完全看不出歲月痕跡，照片曝光後讓網友讚嘆：「真的是超級大美女」、「一點都沒變，好美」、「都43歲了還這麼美」、「她都不會老，還是這麼漂亮。」還有人透露2024年曾跟白歆惠搭乘同班飛機，本人雖低調但依舊很搶眼，兒子也超級帥。事實上，白歆惠曾被問到是否復出拍戲？當時她直言孩子還小，自己不想錯過陪伴的時光，雖對演戲仍懷抱熱情，但暫未考慮回歸，近年甚至淡出社群，偶爾出現在好友的社群上，而粉絲也猜測是因嫁入豪門選擇低調，但仍期待她有朝一日復出演藝圈。